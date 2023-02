Talleres y la formación para recibir a Central Córdoba

La dimensión de la victoria sobre Boca, y sobre todo el rendimiento del equipo titular, haría que Javier Gandolfi repita en cancha la formación de Talleres para recibir a Central Córdoba de Santiago este domingo a las 21.30, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

En consecuencia, los Albiazules salen con Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Alan Franco; Ramón Sosa, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos.

Lo que podría hacer cambiar de planes a Gandolfi sería ubicar a Vicente Fernández en el lateral izquierdo, en lo que sería el debut del chileno, por Portillo. El ex Unión de Santa Fe no está en su puesto natural, pero ante Boca cumplió con creces. Nicolás Pasquini, el lateral ex Lanús y último refuerzo en llegar, todavía no está en condiciones de ser titular.

Nicolás Pasquini, el último refuerzo albiazul, el último refuerzo de Talleres, nacido en Los Surgentes. (La Voz)

Y otra opción que tendrá el técnico Albiazul es Lucas Suárez, quien ya se recuperó de la fractura en la costilla sufrida a principios de 2023. Un jugador que puede cubrir el costado izquierdo o la zaga central.

GANÓ LA RESERVA DE TALLERES

Talleres se impuso en la visita a Central Córdoba por 1 a 0, en el torneo de Reservas Proyección 2023. Gol convertido por Román Gamarra. La próxima presentación del equipo dirigido por Walter Ribonetto será el jueves 23 a las 20, contra Platense en La Boutique.