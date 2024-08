Juan Barinaga, con las manos vacías en Belgrano: “Jugamos todo el partido en campo de ellos”

El fervor de Juan Barinaga para ir al frente, como casi siempre, fue de los pocos atributos de Belgrano en la derrota con Athlético Paranaense 2-0 en el Kempes, que lo dejó con las manos vacías en octavos de final de Copa Sudamericana.

“Nos faltó estar más finos en el último pase. Ellos tiene tres torres atrás, que sacaron todo en el área. Nos dejaron libres los laterales y no pudimos penetrar con centros”, admitió el “Colo”, masticando bronca por la derrota y la eliminación.

Belgrano enfrentó a Paranaense por los octavos de final de la Copa Sudamericana. (Facundo Luque / La Voz)

“Nos vamos calientes porque jugamos todo el partido en campo de ellos, el rival nos llevó a eso. Sabemos que tienen jugadores rapidos y las contras iban a quedar así. Ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, queda mucho por pelear en el torneo local, y queremos estar lo más arriba posible”, completó el lateral volante.

BELGRANO Y LA “OPORTUNIDAD HISTÓRICA” QUE DEJÓ PASAR

“Estamos con tristeza, enojados. Mirá lo que es la cancha, la gente, queríamos darle una alegría. Se hizo un partido difícil, no encontramos los espacios, no estuvimos finos y lúcidos. Se nos escapa una oportunidad histórica”, descargó Facundo Quignon.

El ex volante de San Lorenzo recibió el planchazo de Lucas Esquivel, el argentino de Parananese expulsado a los 20 del primer tiempo. “Dejamos todo, jugando bien, mal o regular. No se nos dio, no fue nuestra noche. No tengo nada que reprocharle al equipo”, asumió.