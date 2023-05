Jonathan Bay, defensor de Instituto: “Estamos de pie”

La caída de Instituto el sábado pasado ante Central Córdoba golpeó duro. Pero, desde el plantel hay mucho optimismo. La revancha que siempre llega no se hará esperar mucho: se dará el viernes, a las 15.30, visitando a Barracas Central por la fecha 15 de la Liga Profesional.

Uno de los que quiere dejar rápido el mal momento es Jonathan Bay. El lateral izquierdo surgido en Racing de Nueva Italia, se refiere al presente de la Gloria y al futuro inmediato: “El grupo está bien, el grupo es lo más importante que tenemos. Está alineado con el cuerpo técnico. Eso nos hace más fuertes”.

Autoridades confirmadas para la fecha 1️⃣5️⃣ de la @LigaAFA



Barracas Central 🆚 #Instituto



👤 Árbitro: Nicolás Lamolina

🚩Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

🚩Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

4️⃣ Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

🖥️ VAR: Pablo Dóvalo

👥 AVAR: Lucas… pic.twitter.com/NvEsNXZA9g — Instituto ACC (@InstitutoACC) May 3, 2023

Y agregó: “Sabemos que es difícil conseguir lo que uno busca que es ganar los partidos, pero bueno, estamos parados, estamos de pie y ojalá que el viernes podamos conseguir un buen resultado”.

Sobre el rendimiento en general del equipo, el ex lateral izquierdo de Talleres, dijo: “Tenemos una identidad de juego, tal vez no lo pudimos plasmar en los últimos dos partidos. La línea de 5 no te da espacios. Se hicieron juegos chatos. Pero así y todo generamos situaciones, pero no pudimos concretarlas”.