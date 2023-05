“Qué te haces el ‘Gary Bale’”: el desolpilante insulto de un hincha de Instituto que se volvió viral

Instituto perdió contra Central Córdoba en Alta Córdoba y los fanáticos albirrojos descargaron su enojo con los rivales. Entre los insultos, se destacó el de un ingenioso cordobés que, sin ninguna “mala palabra” de por medio, captó la atención del jugador y recibió una respuesta.

Los cordobeses somos una fuente inagotable de memes y virales que, luego, inundan las redes sociales. En este caso, fue un hincha albirrojo el que no se contuvo e insultó a Facundo Castelli, exjugador de Instituto, con una sagacidad que provocó las risas de los periodistas.

“Castelli, qué te haces el ‘Gary Bale’?”, le gritó el fanático desde la tribuna, haciendo referencia al exfutbolista galés Gareth Bale quien tenía un look muy similar al del futbolista argentino.

LA RESPUESTA DEL FUTBOLISTA DE CENTRAL

Consultado por el periodista de ESPN, el cordobés sumó: “Se hace el Gary Bale el culia’, ha salido de acá y se hace el europeo con el corte ese. Voy a entrar con una maquinita y lo voy a pelar”.

El futbolista de Central escuchó los insultos y después del encuentro, le respondió ante las cámaras. “No, me matan si me cortan el pelo. Me queda para atrás. Estamos a años luz del ‘Gary Bale’”, se burló Castelli.