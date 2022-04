El mejor comienzo de Instituto en el historial de la Primera Nacional, con 10 fechas sin conocer la derrota, quedó trunco con la caída en la visita a Agropecuario. Y la Gloria apunta a dar vuelta rápido la página y retomar el paso ganador este sábado a las 21, frente a San Telmo, por la fecha 13 de la Primera Nacional.

“Ojalá hubiéramos seguido invictos las 37 fechas, pero por más que seas un gran equipo te toca perder y nos pasó a nosotros. Estamos tranquilos porque una derrota no empaña lo bueno que hizo Instituto en 10 fechas”. Fue solo un partido, estamos encaminados”.

La reflexión pertenece a Joaquín Arzura, uno de los volantes de equilibro en la estructura de Lucas Bovaglio y que se convirtió en inamovible. De cualquier modo, asumió que no se vio al mejor Instituto en la presentación de la fecha pasada. “Quizá merecimos más, porque ellos casi que no generaron chances. Nos está faltando emparejar el nivel de local y de visitante. En Alta Córdoba somos muy fuertes”, destacó en Vía Córdoba.

El volante Joaquín Arzura, una fija en el Instituto de Lucas Bovaglio. (Prensa IACC).

“Contra Tristán Suárez vamos a ir por los tres puntos, pero es un rival que la tiene muy clara, es muy intenso y no deja espacios. Y no lo podemos subestimar. Vamos a tener que rendir al 110 por ciento”, anticipó el ex River.

Casi un nuevo refuerzo

Joaquín Arzura se incorporó como refuerzo pedido por Marcelo Vázquez, por entonces técnico de Instituto. Recién ahora con Bovaglio se afirmó como titular, en base a la continuidad y al entendimiento con Roberto Bochi fecha a fecha.

“Nos sentimos cómodos mutuamente, con Bochi un poco más atrás y yo unos metros adelante. Con un movimiento de cabeza ya sabés que tenés que hacer, cuando tenés que salir, cuando cortar... Y tratamos de ser un buen complemento”, destacó Arzura.

“Sacando al Loco Carranza y al Loquito Molina es un equipo nuevo. No es fácil acoplar toda una formación a lo que pide un técnico, y lo estamos haciendo bien. En lo personal se que puedo dar más, jugar mejor más partidos y mantener el rendimiento más minutos”, añadió.

Llegar de River y su experiencia infunde respeto, para ser un referente del plantel Albirrojo: “Los chicos me escuchan, y eso me hace sentir muy valorado. Me siento muy a gusto desde que vine a Instituto”, aseguró el volante.

Belgrano, el candidato

“Claro que Belgrano es uno de los candidatos al ascenso, pero el torneo es largo y también le va a tocar perder. Todavía no enfrentó a los equipos que tiene más cerca en la tabla. Y en eso cruces se pierden puntos”, analizó Arzura.

Y comparó: “Instituto es un equipo humilde y con los pies en la tierra. Se notó en las primeras 10 fechas. Y tratamos de manejar bien los partidos. Contra Sacachispas la gente nos pedía hacer cuatro goles porque ellos quedaron con dos menos, pero la experiencia nos permite manejar las cosas y los tiempos”.