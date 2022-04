Instituto, uno de los dos invictos que quedaba en pie en la Primera Nacional, cayó en su visita a Agropecuario por 2 a 0 y no pudo acortar distancias con el Belgrano puntero. El único invicto que queda en el torneo es Chaco For Ever, de buena campaña y recién ascendido.

La Gloria jugó uno de sus partidos más pobres en lo que va del torneo, en el que por primera vez no perdió en las 10 primeras fechas. Y con su derrota quedó cuarto con 20 puntos, a ocho de Belgrano que tuvo fecha libre y es único líder.

A favor de Instituto, ninguno de los que pelean los primeros puestos ganó, ya que el escolta San Martín de Tucumán fue goleado 4-0 como local ante Mitre, y Brown de Adrogué, el tercero en la tabla, empató con Independiente Rivadavia 1-1 y está un punto arriba. De los de abajo, se arrimaron Chacarita (19 unidades) tras su empate con Quilmes 2 a 2, y All Boys (18), por su victoria sobre Gimnasia de Jujuy 2-0.

La próxima fecha para los Albirrojos será el sábado 30 a las 21 frente a Tristán Suárez en Alta Córdoba, por la fecha 13.