Belgrano pasó sin sobresaltos la fecha libre porque sus perseguidores no pusieron en riesgo su liderazgo. Y le hará frente al regreso a la competencia sin que haya un relajamiento, como le pasó a otros equipos. Este sábado a las 14.10 por TyC Sports.

“El descanso vino en el momento justo, porque ahora se viene una segudilla de partidos. Todos los equipos que juegan contra nosotros tienen un plus y sabemos que no nos podemos relajarnos nunca”, expresó Pablo Vegetti en una entrevista con La Mesa del Fútbol por Radio Pulxo.

“Deseábamos este arranque de torneo. Tenemos una diferencia interesante pero falta mucho. Cada partido es una final y siempre hay equipos que sorprenden y se suman a la pelea. Equipos que no tienen presión y son protagonistas”, apuntó.

Respecto al compromiso con Villa Dálmine, y un Belgrano que consiguió triunfos fuera de casa aún sin jugar bien, admitió: “Le estamos buscando la vuelta a jugar de visitante. Encontramos los resultados pero estamos en deuda en cuanto a la forma de juego. Siempre tenemos que ser protagonistas”.

Ante la consulta sobre si Belgrano cuenta con el mejor plantel de la categoría y el mejor equipo, fue tajante: “Tenemos un gran plantel, con muchas variantes y que otros clubes no tienen. El mejor equipo va a ser el que ascienda”.

Jugar la Copa Argentina

Belgrano enfrentará a Platense el próximo 25 de mayo por los 32avos de Copa Argentina, en La Rioja. La última participación en el torneo para el Celeste fue con una sorpresiva derrota a manos de el novato Real Pilar, que militaba en la Primera C.

“Fue mi primer partido con la camiseta de Belgrano, y me expulsaron. Pero como fue en 2019 tengo entendido que ya pasó mucho tiempo y no tendré problemas para jugar. Todavía no nos avisaron nada”, comentó el goleador.