Belgrano, líder de la Primera Nacional, tendrá fecha libre este fin de semana. Y volverá a jugar el sábado 30 de abril ante Villa Dálmine, por la fecha 13. Iba tener como rival a Germán Montoya, surgido en el Pirata, pero con 39 años el arquero cambia de club.

Es que Diego Osella, técnico de Agropecuario y ex Belgrano, lo llamó por la lesión de Federico Bonansea, otra ex del Pirata, con lo que Montoya rescindió contrato con el club de campana. Curiosamente, el próximo compromiso de Agropecuario es contra Instituto, este lunes a las 15.35.

Germán Montoya pasará de Villa Dálmine, el rival que se viene para Belgrano, a Agropecuario, que jugará ante Instituto. Foto: Twitter @OrgulloViolet

“Osella fue mi técnico en Colón cuando hacía sus primeras armas y en momento complicado, y me dijo que donde dirigiera me iba a tener en cuenta. Me llamó después de que hubiera contacto entre los clubes y Villa Dálmine, aceptó, porque se hicieron las cosas por derecha. Espero viajar mañana (por este viernes) para firmar y ponerme en contacto con el grupo porque tiene un gran desafío el lunes, contra un Instituto que es un equipo valiente”, destacó Montoya en Radio Sucesos.

Elogios al Celeste

Sobre Dálmine, próximo rival de Belgrano, detalló: “Fuimos irregulares, y las dudas por no querer perder nos hicieron sufrir resultados muy adversos como la goleada contra San Martín de San Juan. Enfrentará a Belgrano, un equipo maduro con temple y paciencia, con la convicción para ganar”.

Y agregó: “A jugadores que vienen del torneo pasado, como Nahuel Losada y Diego Novaretti, les sirvió la temporada anterior para este presente. El equipo es punzante”.