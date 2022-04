Un sólido Belgrano seguirá siendo el líder de la Primera Nacional, aún sin jugar. La próxima fecha tendrá jornada libre, pero el colchón de puntos le permitirá mantenerse en la cima, con cuatro de ventaja sobre San Martín de Tucumán, su perseguidor más inmediato. Y le le sacó ocho a Instituto, el tercero en la tabla. Este lunes juega Brown de Adrogué, de visitante ante Quilmes, y se gana desplazará a la Gloria y quedará a seis.

Lo cierto es que Belgrano se afianzó como puntero, con nueve triunfos, un empate y sólo una derrota, en la visita a Chaco For Ever. En el Gigante de Alberdi ganó los seis partidos que disputó, y estiró a cinco la racha de victorias consecutivas. Rachas que no se daban desde 2009 y 2006, respectivamente.

Una fortaleza. El Gigante lo vio siempre ganador a Belgrano en lo que va del torneo. Foto: Twitter @Belgran

Con Guillermo Farré como entrenador sumó 28 puntos en once fechas, un 85 por ciento. Desde que asumió como DT registra 21 victorias, seis empates y siete derrotas: el 69 por ciento de efectividad. Su equipo hizo 46 goles y recibió 24 (estadísticas Ariel Sarboraria).

Goleador

Cuenta con un Pablo Vegetti encendido, que anotó cinco goles en el torneo (los goleadores tienen seis) y ya es el sexto artillero histórico del Pirata, con 38 anotaciones (superó a Cristian Carnero, con 37). Su efectividad es del 54%. Belgrano convirtió goles en todos las fechas, pero no es el equipo más efectivo (17 contra 19 de Chacarita).

El 88 por ciento de sus tantos (15 de 17), los anotó en los segundos tiempos. Y seis fueron en los últimos 15 minutos y para triunfos (estadística Mauricio Cóccolo).