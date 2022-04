En un durísimo partido, Belgrano se midió ante Deportivo Riestra por la fecha 11 de la Primera Nacional. Ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Guillermo Farré no contó con Joaquín Susvielles, delantero habitualmente titular y lo reemplazó Fabián Bordagaray.

Aquí los puntajes de los jugadores del Pirata:

NAHUEL LOSADA (6): Respondió con seguridad en las primeras veces que tuvo que intervenir. En el complemento descolgó varios centros y, aunque dio rebote en el empate visitante, no tuvo mucho qué hacer.

JUAN BARINAGA (5): Como es su característica, siempre se mostró por la derecha. Aunque se mostró más criterioso que en otros partidos, sigue en deuda cuando tiene que tirar centros buscando a sus compañeros de área.

ALEJANDRO RÉBOLA (6): Atento a los cierres a las espaldas de Longo y cuando tuvo que hacerle relevos a los laterales, especialmente a Barinaga. Su experiencia está siendo fundamental conteniendo a duros delanteros como les tocó enfrentar

DIEGO NOVARETTI (6): Con experiencia y aplomo trató de controlar a los delanteros rivales. Tuvo la personalidad para hacerse valer ante los duros rivales tanto en el área propia como en la rival.

El festejo de los jugadores tras el triunfo 2 a 1 ante Riestra. (Facundo Luque / La Voz).

AXEL OCHOA (5): Tuvo un duelo especial desde el inicio con Goitía, volante visitante. Hasta se tiraron algunas trompadas. No los vio el árbitro sino era roja para los dos antes de los 20 del primer tiempo. No fue importante su aporte en ataque aunque no tuvo problemas marcando su sector.

BRUNO ZAPELLI (6): Trató de juntarse con Miño desde el comienzo del partido. Tuvo poca actividad a medida que caía, no solo él sino el equipo, en la maraña de piernas rivales. En el complemento trató de ser más protagonista y hasta se animó a patear al arco.

SANTIAGO LONGO (6): Corrió desde el minuto cero. Fue salida en medio de los centrales y trató de arrancar siendo el primer pase. Un león en el medio, como siempre.

MARIANO MIÑO (7): Se hizo cargo del juego de Belgrano de entrada. En el cierre de la primera parte intentó sorprender con un tiro desde afuera que se fue desviado. Luego su juego empezó a hacer mella en la férrea defensa visitante. Sigue siendo lo mejor del Pirata en cuanto a generación de juego.

MAXIMILIANO COMBA (5): En el primer tiempo, no pudo ser tan profundo. Se tiró más por izquierda y apareció con más frecuencia. Pero, muchas veces, pecó de no resolver correctamente las pelotas que les tocaban en ataque.

FABIÁN BORDAGARAY (6): No aportó mucho en la primera parte. No participó casi nada y sus compañeros lo buscaron poco. En el inicio del complemento fue otro. En el 1 a 0 de Vegetti hizo la jugada previa y la asistencia para el gol.

PABLO VEGETTI (8): El sacrificio de siempre, desde el inicio, del 9 de Belgrano. En la etapa inicial se tiró mucho a las bandas para generar espacios. En el complemento, el premio de siempre: el gol. Definió con un derechazo inapelable luego del centro de Bordagaray. Por lo que chocó, ganó y perdió con los defensores rivales y metió el 1 a 0, fue la figura del partido.

ULISES SÁNCHEZ (6): Ingreso soñado: primera pelota y golazo de tiro libre para destrabar un partido que se había complicado.

HERNÁN BERNARDELLO (-): Entró a reforzar el mediocampo luego del 2 a 1.

IBRAHIM HESAR (-): Piernas frescas para intentar de contra y tener un poco más la pelota.

DANIEL BARREA (-): El juvenil entró para correr y ver si podía ayudar en la contra.

WILFREDO OLIVERA (-): Entró sobre el final para aguantar los centros rivales.