A los 34 minutos del segundo tiempo, entró Ulises Sánchez en Belgrano. Y a los 35, capitalizó un tiro libre en la boca del área para el 2 a 1 del Pirata sobre el mañero Deportivo Riestra, para la fiesta en Alberdi y para que la punta siga siendo Celeste en la Primera Nacional.

Una vez más Guillermo Farré resolvió un partido con jugadores que ingresan desde el banco. En este caso con un Sánchez que no la había tocado, ni siquiera acomodó la pelota en el tiro libre, y venció al arquero Matías Vega con un tiro a media altura.

Lo ganaba el Pirata por el infalible Pablo Vegetti, tras un jugadón de Fabián Bordagaray con desborde y centro atrás. Y lo había empatado Gustavo Fernández a los 24 al capturar un rebote de Nahuel Losada en la única de peligro que armó un Riestra que se conformaba con el empate.

Así resolvió Belgrano un partido áspero y cerrado, al punto que el rival venía invicto y con apenas dos goles en contra en el torneo. Y con la presión de que San Martín de Tucumán había goleado y se había puesto a un punto. Sigue arriba el Celeste, tendrá fecha libre el próximo fin de semana y lo mismo no soltará la punta.