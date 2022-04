“Sabíamos que este momento iba a llegar. Es un torneo complicado; todos los equipos son muy parejos”. Así resumió el lateral izquierdo Ramiro Arias la derrota de Instituto frente a Agropecuario 2-0, que dejó a la Gloria sin invicto en la Primera Nacional.

El defensor Albirrojo, uno de los más cuestionados por los hinchas, optó por desdramatizar la derrota. “La actitud del equipo fue mucho mejor en el segundo tiempo. Lo buscamos, lo intentamos de todas las maneras y no lo pudimos conseguir. Instituto estaba mejor hasta el gol”, publicó Mundo D.

“Los equipos nos empiezan a respetar, se cierran mucho atrás y se hace difícil circular la pelota de tres cuatros hacia adelante. Hay que saber que los equipos nos van a hacer este tipo de planteos, hay que prepararse y levantarse rápido para el sábado”, agregó al referirse al encuentro con Tristán Suárez, por la próxima fecha.

La autocrítica de Parmisari

“En la semana habíamos trabajado otro tipo de cosas para este partido y la verdad es que no nos salieron. Ganas no nos faltaron y fuimos a buscar los tres puntos en todo momento. Estamos calientes por el resultado, pero hay que dar vuelta la página y trabajar para el partido que viene”. La reflexión pertenece a Ezequiel Parmisari por le traspié de Instituto.

“Hay errores que no pueden suceder pero, si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos. No vamos a especificar quién se equivocó y quién no. Este es un deporte de aciertos y de errores. Tuvimos errores y perdimos; ahora hay que laburar”, añadió el zaguero central.