Javier Gandolfi y el fin de su invicto en Talleres: “Hemos vivido una montaña rusa”

“Hemos vivido una montaña rusa: de la Copa Libertadores al bajón de la eliminación, para luego demostrar que el equipo estaba vivo. Nunca una derrota llega en buen momento, pero por algo llega”. La reflexión de Javier Gandolfi, luego de que Talleres perdiera con Lanús 1 a 0, y que acabara su invicto como entrenador interino.

“Hoy el equipo sintió un poco la seguidilla que venimos teniendo. Nos encontramos con un partido muy cerrado, que nos costó. No estuvimos finos y en el repliegue que generó Lanús no tuvimos profundidad. El equipo no se sintió cómodo”, reconoció.

Con relación al polémico penal, sancionado a instancias del VAR, y que le dio la victoria al equipo de Kudelka, expresó: “Con el VAR hay que tener mucho cuidado. Las manos dependen del criterio del árbitro y hoy lo tuvimos en contra. El resultado es inmerecido pero es fútbol. El rival se llevó mucho por lo que vino a buscar”.

La mueca de Buffarini y la ausencia de Santos

“No vi lo que pasó con Buffarini. Ya tendré tiempo de ver y analizar que pasó”, declaró Gandolfi sobre el gesto del lateral derecho al ser reemplazado. Y también se refirió a la prolongada ausencia de Michael Santos. “Jugará cuando esté al cien por cien, quizás ante Huracán o Godoy Cruz. El equipo sintió la seguidilla”, insistió.

Será semana corta para Talleres, ya que el jueves a las 19 visitará a Huracán, por la pantalla de la TV Pública, en el marco de la fecha 23 de la Liga Profesional. Ya está en condiciones de reaparecer Matías Catalán, tras cumplir la fecha de suspensión por cinco amarillas.