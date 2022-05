Luego del empate del lunes pasado conseguido en Tucumán, el plantel de Instituto siguió su preparación para jugar el domingo, a las 15, recibiendo a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Domingo Perón por la fecha 15 de la Primera Nacional.

En la práctica matutina del miércoles, en La Agustina, el entrenador Lucas Bovaglio tuvo la mala noticia de las lesiones de Nicolás Mazzola y de Patricio Cucchi. El primero presentó una ruptura miofibrilar del biceps y no llegará a jugar el domingo. El segundo, que está en dudas para jugar, hizo trabajos en kinesiología tratando de recuperarse de una distensión ligamentaria en la rodilla izquierda.

Luego del entrenamiento, el mismo Cucchi habló con la prensa y admitió que es difícil que juegue. “No sé si voy a llegar. Esto es día a día. Hoy me levanté mejor que ayer. Hay que ser responsables y conscientes de que si uno no está al ciento por ciento no tiene que jugar. Sería egoísta de mi parte”, dijo el delantero.

El que podría reaparecer es Joaquín Molina quien fue operado de una hernia inguinal y ya se viene entrenando con el resto del plantel en forma normal.