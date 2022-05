Instituto se trajo un punto de una cancha difícil y ante un candidato como San Martín de Tucumán, pero el 0 a 0 no beneficia a ninguno de los dos porque Belgrano les sacó más ventaja en la cima de la Primera Nacional, con su séptima victoria consecutiva conseguida ante Almirante Brown.

La Gloria perdió terreno, ya que no gana desde la fecha 10 frente a Sacachispas. Ese fin de semana quedaba a dos puntos de Belgrano, y ahora está a 13. Por su parte los tucumanos, que todavía no quedaron libres, están a seis puntos del Pirata.

Posiciones (principales puestos): Belgrano 34 puntos; San Martín 28; All Boys y Brown de Adrogué 24; Chacarita 23; Gimnasia (M) 22; Chaco For Ever, Estudiantes de Caseros, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto 21.