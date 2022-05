“Talleres es mi lugar en el mundo”, había sostenido Carlos Auzqui, quien con goles (gran parte de los que convirtió en su carrera) se ganó el cariño de los hinchas. Y ahora está en otra parte del mundo, en Hungría, extrañando...

“Sigo sintiendo algo muy lindo por Talleres, si juego en Europa es porque Talleres me abrió las puertas. Lo sigo al equipo y a lo chicos”, expresó el delantero, hoy en el Ferencvaros puntero en la liga húngara, y donde convirtió un gol.

“Faltó que alguien de la dirigencia o Andrés (Fassi) me llame. River me vendió en un monto que creo que Talleres lo podría haber pagado, pensé que harían un esfuerzo” añadió en referencia al millón del dólares de la operación. Aunque reconoció que por su edad (31 años), tenía menor valor de reventa.

Andrés Fassi también dio indicios de cual será el futuro de Diego Valoyes. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Me quedó una sensación rara que nadie se comunicó conmigo, por si podíamos llegar a un arreglo”, insistió. Y reiteró que mantiene la buena relación con sus ex compañero. “Sigo hablando con muchos chicos con Pelo (Santos), Nacho Méndez y también con Girotti, a quien conozco de River”.

“En cinco minutos”

Andrés Fassi, presidente de Talleres, se refirió al delantero y como se diluyó la posibilidad de que siguiera vistiendo la casaca Albiazul. “Auzqui tiene tres años de contrato, el problema es que River no se bajó de la opción. No me cabe duda que con Auzqui nos íbamos a poner de acuerdo en cinco minutos. Es un gran profesional”