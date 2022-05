Directo a la hora de declarar, Pedro Caixinha asumió que el torneo local fue malo y que terminar último, lo empeoraba. Más allá de que en gran parte, no es responsabilidad suya porque en varios de los partidos no pudo poner lo mejor disponible, para afrontar la Copa Libertadores.

El triunfo sobre Sarmiento sacó a Talleres del fondo de la tabla en la Copa de la Liga Profesional (desplazó a Patronato); y es un alivio. Para Caixinha y para el mundo Albiazul: “Desde Gimnasia a hoy terminamos un ciclo infernal de partidos. Ahora tenemos más tiempo para trabajar”.

“Estoy conforme con el proceso, no con los resultados. Queríamos que este partido no fuera el último sino el primero del torneo que viene. No es una cuestión de sacarme un peso de encima, es una cuestión de saber cuan comprometido está el grupo”, destacó el entrenador portugués.

“El 36 por ciento de efectividad no es lo ideal. Tendremos más tiempo para trabajar. El equipo lucha hasta el final. Me quedo contento con la respuesta desde Flamengo a hoy, con Sarmiento. Cuando no tienes mucho tiempo de entrenamiento, hay otro tipo de contenido para entrenar”, completó

El gol y Girotti