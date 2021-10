“Nosotros somos Instituto. Es para toda la gente este logro. Por eso profesionalizamos el área de fútbol. Somos un club hermoso, con mucho deporte, y hoy quedo reflejado en básquet”. Sábado triunfal para Instituto en el básquetbol, por la obtención del Súper 20, primer título en Liga Nacional para un equipo que se volvió potencia. Como lo enfatizó el presidente Juan Manuel Cavagliatto.

Sábado de Gloria, hasta que a la tarde Instituto perdió en su presentación en San Juan ante un San Martín que también es una sombra; y dos fechas antes que termine la Primera Nacional ya no juega por nada, porque quedó al margen del todo. De la Gloria al purgatorio.

Juan Manuel Cavagliatto designó manager a Federico Bessone y juntos elegirán al nuevo DT. Prioridad Sapito Coleoni.

Todo un contraste en el seno de un mismo club. Porque el logro del básquetbol despertó una euforia tan genuina para el hincha de Instituto, como lo es la frustración, la desazón, por el fútbol que deambula sin protagonismo ni pretensiones desde hace ya demasiadas temporadas.

Porque Instituto es en Córdoba el ejemplo más palpable de lo que representa un club con fútbol. Y a la vez, como necesita del fútbol como motor principal. La turbina para levantar vuelo de una vez, más allá de que el básquetbol lo puso en lo alto.

Ascender

En San Juan, en medio de la abulia, de la desidia y el desconcierto, Instituto finaliza una de sus peores campañas en el historial. Partiendo de la base de que transcurrieron las primeras ochos fechas sin victorias, el registro estadístico más negativo, con un Mauricio Caranta que terminó bruscamente su incipiente debut como DT.

El ciclo de Marcelo Vázquez fue con pena que gloria y Claudio Sarría-Daniel Jiménez se pasaron la temporada como bomberos. Lo que empezó mal, termina mal. Faltan dos fechas de un suplicio en Alta Córdoba, y desde hace rato se piensa en 2022 como el año. El tiempo de ascender y del regreso a Primera.

Acertar en todo

Juan Manuel Cavagliatto repite, por si hiciera falta, “somos Instituto”. Nadie pondría en juicio su fanatismo, como tampoco que el fútbol no es su área. El básquetbol lleva su ADN, el fútbol requiere otro proceso de gestación.

Así lo entendió el joven e impulsivo presidente de Instituto, y el primer paso fue designar a Federico Bessone como manager, con el respaldo de un ya extenso recorrido por las canchas, empezando por La Agustina.

Falta designar al técnico, y todos los caminos parecen conducir a Gustavo Coleoni. “Todavía no me habló nadie. Me encantaría el desafío”, asegura el Sapo. El otro que gusta es Iván Delfino, su competidor en tantas finales. Los dos con roce en Primera (y pretensiones acordes en lo económico) y a la vez, impregnados de Primera Nacional y experimentados en pelear ascensos. La impronta de la dirigencia es plantear que Claudio Sarría siga como ayudante de campo.

Con cuerpo técnico y manager a la cabeza, se apuntará a los refuerzos. Cantidad y calidad, porque del actual plantel quedará poco. De los refuerzos llegados en distintas etapas, caso Ignacio Huguenet, Alexis Cuello, Matías Godoy, Alexis Niz y Martín Comachi no continuarán. Tampoco Alejandro Faurlin, tras su ansiado regreso.

Fin de ciclo ya definitivo para Facundo Erpen y tampoco seguiría el Chavo Emiliano Endrizzi. Un dilema es Joaquín Molina, quien respondió con goles pero también con reacciones intempestivas. Y se evaluará a los laterales Rodrigo Mazur y Leonardo Ferreyra, quienes fueron de mayor a menor.

En todo caso, la depuración del plantel comenzará en los próximos días y antes de la contratación del nuevo cuerpo técnico.