En otros tiempos, partidazo entre dos protagonistas del ascenso en el Interior. Pero este sábado Instituto y San Martín juegan en San Juan casi que únicamente para completar el fíxture de la Zona B de Primera Nacional, en la que ya no cuentan con posibilidades de ascenso. A las 17, por la fecha 32 y por el Streaming de TyC Sports.

//Mirá también: Instituto se va San Juan con cuatro bajas

En realidad Instituto, con 36 puntos, intenta llegar a la zona de clasificación de Copa Argentina 2022, en la que puede ingresar como mejor octavo. Ese lugar por ahora está en manos de Almagro, con 42 unidades. El Tricolor juega este lunes a las 15.30 con Güemes, tercero en la tabla. En cuanto a San Martín está un punto abajo de la Gloria, también con una deslucida campaña.

//Mirá también: Federico Bessone ya trabaja mirando el futuro de Instituto

Instituto viene de empatar agónicamente con Brown de Adrogué tras remontar un 0-2 abajo. Y hace tres fechas que no pierde. Afuera por lesión Hugo Vera Oviedo, lo reemplazará en la zaga Agustín Gómez. No juega Rodrigo Mazur por una afección respiratoria, y regresa al lateral izquierdo Emiliano Endrizzi. Y otra baja entre los titulares es Rodrigo Arzura (cinco amarillas). Vuelve Nicolás Watson, tras purgar su fecha de suspensión.

Otro que ya purgó el castigo por cinco amarillas es Gustavo Villarruel, pero no es seguro que juegue y puede seguir entre los once Alexis Cuello. Y no viajó Alejandro Faurlin, quien integraba el banco desde hace varias fechas.

Probables formaciones

Leonardo Corti: Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gonzalo Prósperi y Gastón Vega; Martín Rivero, Maximiliano González y Matías Giménez; Pablo Ruiz; Ezequiel Rescaldani y Gonzalo Berterame. DT: Luis Villalba.

Instituto: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa y Emiliano Endrizzi; Nicolás Watson y Nicolás Cavagnero; Gustavo Villarruel o Alexis Cuello, Rodrigo Garro y Matías Godoy; Joaquín Molina. DT: Claudio Sarría-Daniel Jiménez.

Hora: 17.

Árbitro: Bruno Bocca.

Estadio: San Martín (SJ).

Streaming: TyC Sports Play.