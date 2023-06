Instituto- Belgrano: Lucas Bovaglio se animó a dar un resultado y analizó los cambios que ya hizo Dabove

Lucas Bovaglio asumió como entrenador de Instituto el 6 de diciembre de 2021 y luego de un año y medio de trabajo, con un ascenso a favor, dejó el cargo. En diálogo con Vía Córdoba, recordó su paso por el club, los puntos altos y bajos de su ciclo y su palpito previo al partido de Diego Dabove contra Belgrano.

El padre de la “bestia” que se quedó con el segundo ascenso de la Primera Nacional 2021/2022 expresó sentirse orgulloso por lo logrado con el grupo. “Disfruté cada día y cada momento en el club”, sentenció.

Lucas Bovaglio. Foto: José Hernandez

La opinión de Lucas Bovaglio sobre el Instituto de Diego Dabove

Si bien Diego Dabove sólo dirigió dos encuentros (Racing y River) ya se percibieron algunos cambios en el plantel. “Intenta imponer su impronta, modificó al arquero y capitán del equipo, la forma de defender la pelota parada y algunos detalles no tan sustanciales”, dijo Bovaglio al respecto.

Instituto enfrentó a Racing por la fecha 20 de la Liga Profesional. Fue en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en el debut del entrenador Diego Dabove.

Paralelamente, le deseó el mayor de los éxitos a Dabove y dejó su premonición de cara al partido con Belgrano, donde espera que ganen los albirrojos “Va a ser un partido muy parejo como suele ser esta clase de compromisos, pero espero que gane Instituto”.

Bovaglio dio la clave para que Instituto le gane a Belgrano

Bovaglio cree que la clave para sus exdirigidos será “la efectividad en las áreas porque llegan, pero necesitan ser contundente para tener chances”. No obstante, avisó que deberán equivocarse lo menos posible a nivel defensivo.

Adrián Martínez es el abanderado del gol de Instituto junto a Santiago Rodríguez.

Lucas Bovaglio y el trato con la hinchada de Alta Córdoba

La hinchada cordobesa es exigente y el hombre sabía que no la tenía fácil al inicio de su camino: “Al principio, no me veían convencido para encarar el proyecto que comenzó la temporada pasada, pero con trabajo logré convencer que estaba a la altura”.

El espectacular recibimiento de los hinchas de Instituto para jugar el clásico con Talleres en Alta Córdoba. (@joacovaldez19) Foto: @joacovaldez19

Ahora, vive en un departamento de la ciudad de Córdoba junto a sus tres hijas, su esposa y aseguró: “Siento el cariño del hincha todo el día en la calle y haber quedado en la historia de Instituto es un orgullo enorme”.

Lucas Bovaglio y el paso al costado de Instituto

Bovaglio y su equipo de trabajo dejaron la dirección técnica de Instituto luego de la derrota por 4 a 1 ante Rosario Central el sábado 3 de junio. Esa noche, se puso fin a un ciclo que comenzó el 6 de diciembre de 2021.

La Gloria no hizo pie en Rosario y cayó ante Central. (Fotobaires)

“Fue una decisión en conjunto que hablamos con el mánager y el presidente del club. Pensamos que lo mejore era terminar esa noche en Rosario”, contó. No obstante, reveló que él y su equipo tenían el “deseo natural de continuar como cualquier entrenador”.

Lucas Bovaglio se saluda con Miguel Ángel Russo, durante el partido entre Rosario Central e Instituto. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

Como dice el refrán ‘con el diario del lunes’ el hombre del fútbol analizó cuáles fueron los puntos altos y bajos de su trayecto en Alta Córdoba. Cabe recordar que, en 59 partidos cosechó 25 victorias, 20 empates y 14 derrotas, es decir, una efectividad del 53,6 por ciento.

¿Cuáles fueron las virtudes del Instituto de Lucas Bovaglio?

En primera instancia, destacó la rápida introducción en el mercado de pases que culminó con el ascenso a la Primera División tras 16 años en la segunda categoría. “Llegamos con un contrato de dos años y consideramos apropiado hacer una gran renovación”, recordó.

El presidente Cavagliatto, el DT Bovaglio y el manager Bessone, en el inicio del 13 de diciembre de 2021. Foto: Ramiro Pereyra

Además, indicó que había una “muy buena calidad de jugadores” y “se creó un buen equipo pero un mejor grupo humano”. En tanto, resaltó la construcción de una fuerte localía que llegó a compararse con el invicto del Bayern Munich: “Un dato de color, pero real”.

Con esos conceptos, concluyó que el hincha glorioso se sintió “identificado y representado en las tribunas”. Es que, “siempre jugamos con un estadio lleno cuando éramos locales”, afirmó.

¿Cuáles crees que fueron los errores principales de tu ciclo en Instituto?

“Siento que el año y medio se empañó el último mes donde hubo una merma en el rendimiento general del equipo”, dijo el exdefensor central. Además, ponderó: “De local no lo hacíamos tan mal, pero el promedio nos terminó condicionando”.

Instituto perdió 0-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 14 de la Liga Profesional.

Al momento de la despedida de Bovaglio, Instituto tenía ocho equipos por debajo en la tabla del torneo. Sobre el descenso retirado recientemente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), prefirió no opinar.

¿Cómo es la vida de Lucas Bovaglio en Córdoba fuera de las canchas?

El DT extraña entrenar y trabajar en un campo de juego, pero reconoció que necesitaba descansar luego de dos años y medio donde prácticamente no tuvo descanso. “Intento compartir tiempo con la familia”, reveló.

Cómo es la vida de Lucas Bovaglio fuera de las canchas. Foto: Gentileza

En este sentido, reveló que recibieron ofertas de clubes argentinos y negaron todas por el deseo de descansar. ”Cuando aparezca una que realmente nos seduzca, volveremos a lo que tanto nos apasiona”, anticipó.

Llevar y buscar a las pequeñas y bailar en un acto del colegio son algunas de las actividades del rafaelino. “Compartimos todas las comidas cuando antes no se podía por una cuestión de tiempos”, ponderó.

Sin embargo, la pasión es más fuerte y a pesar de organizar planes de viaje y excursión local para los fines de semana, ve mucho fútbol nacional e internacional.

El primer y el último día de Lucas Bovaglio en el Monumental de Alta Córdoba

El exentrenador calificó de “extraordinaria” la gestión de Juan Manuel Cavagliatto porque sanó al club y lo hizo competitivo en disciplinas como fútbol y básquet. “Es una persona creíble para la institución y el hincha”, afirmó.

La felicidad del técnico de Instituto tras conseguir el ascenso. Un sueño en Alta Córdoba. (Facundo Luque / La Voz).

Por último, recordó su primer y su último día al pisar la alfombra verde del Monumental de Alta Córdoba. “El primero sentí muchísima ilusión con el deseo de ganar el primer partido en casa, siendo el segundo de la temporada”.

“El último, la misma ilusión pero con otras necesidades y la incertidumbre de cómo iba a responder Instituto ante uno de los mejores equipos del torneo como Estudiantes y siento que estuvimos a la altura”, concluyó Bovaglio, el entrenador que devolvió a Instituto a la Gloria de la Primera División después de 16 años.