Con la cifra histórica de 30 mil socios, y gran parte de ellos acompañando en el Monumental, Instituto disputa con All Boys un encuentro clave por el ordenamiento en los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

Y el ambiente se hizo sentir una hora y media antes del cotejo, cuando el ómnibus que trasladaba el plantel quedó envuelto en un infernal recibimiento de los hinchas Albirrojos, como lo habían hecho los de Belgrano en la fecha pasada ante Independiente Rivadavia.

La locura de los hinchas de Instituto en la previa de un partido tremendo ante All Boys. Foto: Twitter @InstitutoAC

Instituto viene de perder en Mendoza con un Gimnasia que se puso cuarto, un punto abajo. Y apunta a recuperar el segundo lugar en la tabla, a la expectativa también de lo que ocurra en Tucumán con San Martín (dos puntos arriba) frente a Chaco For Ever. Mientras que All Boys también realiza un campañón y marcha quinto.