Después del partido suspendido y de un empate con sabor a poco, Belgrano quiere recuperar el paso ganador en la cima de la Primera Nacional este lunes cuando visite al irregular Ferro. A las 19.35, televisado por TyC Sports.

El empate como local ante Independiente Rivadavia y no haber jugado frente a Quilmes, permitió que San Martín de Tucumán se arrimara a siete puntos en la tabla. Los tucumanos también juegan este lunes, a las 21 y como locales de Chaco For Ever. Y además Instituto, tercero en las posiciones y a nueve del Pirata, cierran la fecha a las 21.40 con All Boys en Alta Córdoba.

Guillermo Farré siempre aplica retoques en la formación cuando es visitante, y no contará con dos jugadores que podían volver al once titular: Gabriel Compagucci, por una contractura en el recto de la pierna derecha, y Guillermo Pereira, por traumatismo en el tobillo derecho.

Lo más probable es que Ulises Sánchez siga como lateral por derecha y Francisco Oliver por izquierda; y habrá que si Ariel Rojas o Iván Ramírez secundan a Santiago Longo para la contención, y si Bruno Zapelli continúa desde el inicio.

Ferro no jugó en la fecha pasada ante Riestra por la intoxicación masiva en su plantel, y cumple con una campaña de regular para abajo, pero cuenta con figuras importantes en su equipo caso el ex Belgrano, Juan Pablo Ruíz Gómez. Aunque no estará el juvenil delantero Lucas Román, su gran figura, convocado a la Selección Sub 20.

Probables formaciones

Ferro: Marcelo Miño; Hernán Grana, Alexis Sosa, Ulises Yegros y Darío Cáceres; Nicolás Gómez y Claudio Mosca; Juan Pablo Ruíz Gómez, Lautaro Torres y Lautaro Giaccone; Enzo Diaz. DT: Juan Branda.

Belgrano: Nahuel Losada; Ulises Sánchez, Diego Novaretti, Alejandro Rébola y Francisco Oliver; Santiago Longo y Ariel Rojas e Iván Ramírez; Maxi Comba, Bruno Zapelli e Ibrahim Hesar; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.