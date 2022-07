La derrota en Mendoza pegó en Instituto. Porque cortó la racha, impidió acercarse más a la cima en la tabla y despojó a la Gloria del puesto de escolta en la Primera Nacional. De todo modos, y más allá del bajón del equipo en el segundo tiempo ante Gimnasia, el DT Lucas Bovaglio tiene en mente repetir la formación para este lunes, ante el encumbrado All Boys. A las 21.40 en Alta Córdoba, televisado por TyC Sports.

No hubo lesionados ni suspendidos, y es casi el equipo base para Bovaglio, por lo que ante el Albo no meterá cambios. Partido clave también porque se trata del perseguidor más inmediato, cuarto y dos puntos abajo en las posiciones.

Con Gabriel Graciani, Instituto recuperó a una pieza clave, al goleador del equipo. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Fernando Alarcón, Ezequiel Parnisari y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Leonardo Monge y Gregorio Rodríguez; Franco Watson; Patricio Cucchi; los once para este lunes. Y con las posibilidad también de que vuelvan a estar a disposición los delanteros Nicolás Mazzola y Joaquín Molina.

Mirando la tabla

Instituto enfrentará a All Boys para ponerle un freno y sin dejar de mirar los primeros puestos, ya que este lunes jugará con los resultados puestos del líder Belgrano, que a las 19.35 visita a Ferro (por TyC Sports), y de San Martín de Tucumán, que recibirá a Chaco For Ever a las 21.

Posiciones (primeros puestos): Belgrano 56; San Martín de Tucumán 49; Instituto 47; All Boys 45; Gimnasia de Mendoza 43; Almagro 42, Estudiantes de Río Cuarto 41.