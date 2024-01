Indignación en Córdoba: entraron a robarle, tiraron huevos a las paredes y orinaron un colchón

El viernes 12 de enero, Córdoba fue nuevamente escenario de un hecho de inseguridad. Esta vez, ocurrió en una vivienda de barrio Alto Verde, mientras la dueña de casa se encontraba trabajando. Cerca de la medianoche, volvió a su hogar y se llevó la desagradable sorpresa.

La víctima, Alejandra, contó en diálogo con El Doce que cuando llegó encontró toda la casa revuelta. Además, detalló que los delincuentes tiraron huevos en las paredes y hasta orinaron el colchón del dormitorio de su nieto. “Llego el viernes a la noche a trabajar y me encuentro con la reja hundida y la puerta entreabierta. Llamé tres veces al 911 y no me atendieron”, detalló.

ROBO EN CÓRDOBA: TIRARON HUEVOS A LAS PAREDES Y ORINARON UN COLCHÓN

Alejandra explicó que ante la falta de respuesta en el 911, le pidió ayuda a un vecino. “Llamó dos veces y la segunda vez lo atendieron, pero lo dejaron en pausa”, dijo con indignación. Según su relato, los ladrones ingresaron por un portón, rompieron la reja de una ventana y luego salieron por la puerta principal.

A través de las cámaras de seguridad, logró observar que las tres personas que ingresaron se trasladaban en un vehículo Jeep de color gris. “Subieron el auto al ingreso del garaje marcha atrás para subir cómodos las cosas que habían sacado”, manifestó.