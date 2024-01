La arrastraron dos cuadras para robarle el auto en Córdoba: “Sólo quería a mí perrita”

Una mujer sufrió el robo de su auto cuando llegaba a su casa en la ciudad de Córdoba el martes por la noche. Intentó aferrarse al mismo porque su mascota estaba dentro, pero los delincuentes la arrastraron por dos cuadras y perdió el conocimiento.

“Tengo mucho dolor. Me golpeé la cabeza, brazos, piernas, además de la fractura de tres costillas que me impiden hablar bien por el dolor”, contextualizó Graciela, en diálogo con Radio Mitre, sobre las consecuencias del hecho de inseguridad.

El vehículo de la mujer en barrio San Vicente.

Todo ocurrió el martes cerca de las 22 cuando ella llegó a su vivienda en barrio San Vicente y se bajó del vehículo. “Dejé el vidrio abierto, no había nadie, entonces cuando me doy vuelta para subir el auto, el tipo me primerea y me saca las llaves del auto y se sube a una velocidad”, dijo.

SE AGARRÓ DEL AUTO Y LA ARRASTRARON POR CUADRAS EN CÓRDOBA

Según contaron los vecinos que fueron testigos del suceso, dos ladrones se subieron al rodado en la intersección de las calles Tristán Narvaja y Corrientes. La mujer se aferró al vehículo porque su mascota estaba en la parte trasera.

“Lo único que me interesaba era la perra y después no me acuerdo más. Sé que aparecí del otro lado. Me di cuenta porque estoy magullada por todos lados”, reveló la víctima que fue arrastrada por dos cuadras y perdió parcialmente la conciencia.

Apareció Bali, la perrita robada a la jubilada en barrio San Vicente.

“Me despierto tirada en el piso, estaba la policía, no sé cuánto tardó esto. No recuerdo si yo estaba agarrada o él me agarró”, expresó la femenina que sigue sin entender la totalidad de lo vivido. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes logró tomar el control del volante del Toyota Ethios de color rojo.

Finalmente, los ladrones escaparon con el automóvil y la perra, que logró ser recuperada en barrio José Ignacio Díaz gracias al hijo de la víctima. Luego, la víctima fue trasladada al hospital de Urgencias, donde recibió atención, le constataron diversas lesiones y fue dada de alta más tarde. Ahora, la Policía recuperó el rodado en barrio Maldonado e intenta dar con los prófugos.