Violento robo en Córdoba: la abordaron cuando salía de trabajar y la arrastraron para sacarle el celular

Un violento robo ocurrió el miércoles por la noche en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Allí, una joven de 26 años, que recién salía de trabajar, fue abordada por cuatro delincuentes que llegaron en moto y la golpearon salvajemente para robarle sus pertenencias.

El dramático momento, que ocurrió a metros de la esquina entre calles Rosario de Santa Fe y República Dominicana, quedó registrado por la cámara de seguridad de una casa del sector. En las imágenes se puede ver cuando llegan los ladrones y uno de ellos comienza a pegarle a la mujer.

“Todo pasó cerca de las 22.30 cuando salí de trabajar y llegaba a la casa de mi cuñado”, contó la víctima del asalto en diálogo con Noticiero Doce. Y precisó que cuando estaba a metros de su destino vio que dos motos doblaban en la esquina de Rosario de Santa Fe: “Ahí nomás me di cuenta de que me iban a robar así que dije ‘chau‘ y me puse de espalda a la puerta de la casa”.

“Atiné a defenderme como pude pero me arrastraron por toda la vereda mientras entre ellos se gritaban ‘sacale el celular, reventala’”, reconoció la joven. “Cuando salieron los vecinos, los delincuentes ya se habían ido”, sentenció.

Otro intento de robo ocurrido horas después en la misma zona

Según aseguró la mujer, otro intento de robo ocurrió horas después a metros del primer hecho. En este caso, un “motochoro” le quiso arrebatar el bolso a una mujer, pero no lo logró.