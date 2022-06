Un nuevo hecho de la inseguridad que azota a Córdoba ocurrió el viernes pasado y tuvo como víctima a un exjugador de Belgrano. Se trata de Pablo Bocco, a quien le ingresaron a la casa, lo maniataron, amenazaron y le robaron todo.

Según denunció el exfutbolista, los ladrones entraron a su vivienda, lo redujeron y lo ataron de pies y manos. “Me ataron con cables de la tele, me pusieron una media en la boca y me encintaron y taparon los ojos”, señaló en diálogo con Arriba Córdoba.

De acuerdo a su relato, tras ese primer abordaje, al exdelantero lo tiraron contra la cama y quedó boca abajo, mientras que los ladrones le preguntaban a los gritos a dónde guardaban la plata. “Se pusieron impacientes y con un alicate me cortaron los anillos”, narró Bocco.

En este sentido, los malhechores también maniataron a la esposa del hombre, y amenazaron con secuestrarla porque querían robarse el auto pero “no encontraban el cortacorriente”. Tras el violento robo, dentro del housing ubicado en Villa Rivera Indarte, los ladrones huyeron con dinero, joyas, celulares y computadoras.

La impotencia de un asalto

En cuanto a las emociones que le quedaron tras el robo, Bocco aseguró: “Te quedás con una sensación de que te violentaron, ingresaron a tu habitación, te pegan con impunidad que no es igualitaria”. “No tenés las mismas condiciones para defenderte. Te toman tan por sorpresa que no te dan tiempo a pensar”, manifestó.

Asimismo, el exPirata expresó que si le volviera a ocurrir algo similiar, “no sé si sería tan pasivo y me dejaría hacer todas las cosas que me hicieron”. “Te llevan tus cosas que tanto sacrificio te cuesta conseguirlas”, lamentó.