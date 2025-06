Hablaron los vecinos de la niñera que golpeó a un bebé de 7 meses en Córdoba: “No...”

A pocas horas de la detención de una niñera que golpeó a un bebé de siete meses que estaba bajo su cuidado en Córdoba, sus vecinos rompieron el silencio. Los ciudadanos de barrio Cáceres contaron detalles de la mujer de 50 años que se encuentra privada de su libertad e imputada.

Detuvieron a la niñera que golpeó a un bebé de 7 meses en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal confirmó la aprehensión e imputación de la señora por el delito de lesiones leves reiteradas. Sin embargo, el abogado de la familia, Ramiro Bazán Fernández, dijo a La Voz que se pidió una modificación sustancial de la carátula judicial.

El operativo ocurrió durante la noche del martes 24 en una vivienda ubicada en la calle Santa María al 1.700, barrio Cáceres, zona centro oeste de la ciudad de Córdoba.

Hablaron los vecinos de la niñera que golpeó a un bebé de 7 meses en Córdoba

Los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por la aprehensión de una mujer que compartía su día a día con ellos. Pero aún más por las imágenes que mostraron la agresión que le propició al bebé de siete meses.

Los ciudadanos contaron que ella buscaba trabajo desesperadamente porque atravesaba una situación económica compleja. “Toda su vida cuidó adultos mayores y se dedicó a la limpieza de los hogares”, explicó una mujer, en diálogo con El Doce.

En paralelo, definió a la niñera en cuestión como una “excelente persona”. “Conmigo siempre se portó bien y tuvimos un trato amistoso. Me duele el alma como madre y abuela, pero no la justificó”, describió. Por otro lado, un señor confesó que le dio “cosa” ver el video con las agresiones. “No me esperaba eso de ella. La conozco desde hace 35 años. Me sorprendió”, indicó.

Qué dijo la familia de la niñera que golpeó a un bebé de 7 meses en Córdoba

Por su parte, los familiares de la niñera aprehendida e imputada hablaron fuera de micrófonos con el medio mencionado. Contaron que están totalmente destrozados y conmocionados. Además, revelaron que ella estaba bajo un tratamiento psicológico en el Hospital Misericordia. Pero este se vio interrumpido en reiteradas oportunidades porque le brindaron turnos cada tres meses, según su testimonio.

Ahora, la Justicia debe investigar y confirmar o negar la existencia de una constancia, turno, estudio o datos sobre el tratamiento mencionado por la familia.