En otro aberrante episodio de la inseguridad sin fin que padecen los cordobeses, ella fue víctima de un asalto en que por los golpes que le dieron tuvieron que inducirla al parto y ahora cuenta que el ladrón: “Saca un revólver y me empuja contra la pared y me pega en la panza, ahí inmediatamente rompí bolsa”, relató.

Es la historia de Tamara, la embarazada que fue atacada por dos motochoros cuando volvía de la escuela de su hija en barrio Yapeyú y fue atacada ferozmente en la calle: “Venía con dolores de la reunión del colegio de mi nena, antes de llegar a mi casa, vinieron dos sujetos, cuando los veo trato de correr, como puedo y me agarra de atrás”, relató con el terror todavía presente, a El Doce TV.

“Me sacaron el celular, fotocopias que traía, el DNI y el carnet de la obra social que lo tiraron a media cuadra. Fue a las 15.35, a una cuadra de mi casa”, reseñó.

Finalmente, recordó que “empecé a gritar, pero no salía nadie hasta que vino la chica de la vuelta que me vio y me ayudó. Ella me llevó a la clínica y ahí me hicieron la cesárea”, contó.