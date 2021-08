La ausencia de precipitaciones que se registra en Córdoba produjo este miércoles un nuevo incendio en la provincia. En esta oportunidad, se generó un foco en Chacras de la Merced, que fue combatido por los propios vecinos de la zona.

Según trascendió, las llamas se iniciaron en un pastizal ubicado en la intersección de la Ruta 19 y la Circunvalación, pero se propagaron rápidamente por el viento. De esta forma, el fuego llegó hasta una zona de viviendas, afectando a una de ellas.

Incendio en una vivienda en Chacras de la Merced. Vecinos combaten las llamas que llegaron a una casa. (José Gabriel Hernández) JOSE HERNANDEZ | La Voz

En este sentido, señalaron que todo fue muy rápido por lo que los mismos vecinos debieron salir a apagar el fuego con baldes de agua y trapos húmedos. Finalmente, los bomberos lograron abatir las llamas antes de que se produzcan pérdidas mayores.

Cabe recordar que, si bien no se registraron heridos, no se recomienda que los vecinos que no cuenten con la formación ni los trajes especiales de bomberos se metan a acerquen a las llamas. Por otra parte, vale destacar que rige en Córdoba el riesgo extremo de incendios.

