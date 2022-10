Imputaron por lesiones al policía que habría agredido al chofer del Negro Videla

El policía que habría golpeado al chofer del Negro Videla fue imputado por “lesiones leves calificadas”. El efectivo de la Policía Caminera fue acusado de golpear con un palo al conductor de la combi, durante un control de tránsito.

Fue el cuartetero quien había denunciado abuso policial en un control de la autopista Córdoba-Rosario a la altura de la localidad de Laguna Larga. Posteriormente, la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, a cargo de Víctor Chiapero, decidió imputar al denunciado.

La denuncia del chofer del Negro Videla

En diálogo con Arriba Córdoba, Federico contó que todo ocurrió luego de que los policías frenaran la trafic y le quieran labrar una multa porque uno de los pasajeros no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

“Me bajé del vehículo y le planteé por qué me iba a hacer una infracción si yo me ocupo de manejar, de llevar a la gente lo mejor posible en mi manejo pero no me puedo ocupar de que los pasajeros lleven el cinturón puesto mientras conduzco”, recordó el hombre. Ante esto, el policía le dijo que “no le importaba y que le iba a hacer la multa igual”.

“Me subí al vehículo para terminar de moverlo a la banquina y cuando arranco, me pegó en la cara con el palo ese naranja que usan para parar a los autos”, denunció la víctima. Y agregó: “Me estalló el palo en el ojo izquierdo mientras el vehículo estaba en movimiento con todos los pasajeros arriba”.