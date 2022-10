“El policía me pegó con el palo que usan para frenar los autos”, denunció el chofer de El Negro Videla

El efectivo de la Policía Caminera de Córdoba que agredió al chofer de El Negro Videla fue imputado en las últimas horas por lesiones leves. El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando la banda de cuarteto fue detenida en un control rutinario de ruta 9 a la altura de Laguna Larga.

Tras conocerse la acusación contra el uniformado, la víctima del ataque policial apareció públicamente y reveló los detalles del lamentable episodio. En diálogo con Arriba Córdoba, Federico contó que todo ocurrió luego de que los policías frenaran la trafic y le quieran labrar una multa porque uno de los pasajeros no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

El chofer de la combi que trasladaba al Negro Videla y su banda. El cantante asegura que fue golpeado por la Policía. (Fotos gentileza Negro Videla)

“Me bajé del vehículo y le planteé por qué me iba a hacer una infracción si yo me ocupo de manejar, de llevar a la gente lo mejor posible en mi manejo pero no me puedo ocupar de que los pasajeros lleven el cinturón puesto mientras conduzco”, recordó el hombre. Ante esto, el policía le dijo que “no le importaba y que le iba a hacer la multa igual”.

“Me subí al vehículo para terminar de moverlo a la banquina y cuando arranco, me pegó en la cara con el palo ese naranja que usan para parar a los autos”, denunció la víctima. Y agregó: “Me estalló el palo en el ojo izquierdo mientras el vehículo estaba en movimiento con todos los pasajeros arriba”.

Luego de la agresión, el chofer contó que se bajó “con toda la cara ensangrentada” junto a algunos integrantes del grupo cuartetero a recriminarle al policía por el golpe dado y recibieron una insólita respuesta: “Yo no te toqué, no te hice nada”. “Lo único que hizo fue pedirme la documentación correspondiente y ante el reclamo de los pasajeros, me preguntó si quería que llamaran a una ambulancia”, sentenció.

Imputación del policía agresor

Según trascendió en las últimas horas, el policía agresor fue imputado por lesiones leves. Cabe destacar que la investigación sobre el hecho aún está en proceso y que el accionar del uniformado está siendo analizado por el Tribunal de Conducta Policial, que ya abrió un sumario interno.