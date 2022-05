Los tres hermanitos que deambulaban solos y fueron rescatados en plena madrugada en barrio Villa Esquiú quedarán al cuidado de su abuela paterna por 90 días. Así lo confirmó la madre de los niños, en una entrevista concedida a Telenoche.

“Fui a la Senaf y me preguntaron qué familiar cercano los podía tener bajo guarda y les dije que su abuela. Yo no tengo luz ni agua, y no es un lugar conveniente para mis hijos”, explicó la mujer, quien sigue visiblemente conmovida por lo que ocurrió.

La mujer dejó escrita una carta para el mayor de sus hijos. Foto: Juan Pablo Viola - Cadena 3

Comentó además que ya vio a los niños luego del episodio de hace un par de días y que podrá visitarlos “todos los días” en casa de la abuela. “Tengo que conseguir un trabajo y una vivienda digna para mis hijos, para volver a recuperarlos”, asumió.

Sobre el testimonio que dio también este viernes el padre de dos de los chicos, la mujer señaló: “Él fue mi marido. No tenía contacto con él desde que me separé, pero ahora, por el bien de los chicos, volvimos a hablar y solucionar las cosas”.

“Sí me ayudaba en cierta forma, tanto él como la abuela. Ella me hacía una compra de mercadería todos los meses”, detalló la madre de los hermanitos.

Pide trabajo

Por último, aseguró que solo le entregan “23 mil pesos por mes” y agradeció a la ayuda de la gente. “Recibí mucho apoyo, ahora necesito que me ayuden con un trabajo. Estoy feliz porque puedo estar con mis hijos”, cerró.