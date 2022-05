Tras la palabra de la madre de los tres niños que fueron encontrados deambulando descalzos y con poca ropa en barrio Villa Esquiú, un hombre se presentó en las últimas horas en las oficinas de la Senaf en Córdoba y aseguró ser el padre de dos de ellos. “Los chicos tienen su hogar, estoy yo”, señaló.

El sujeto, que prefirió preservar su identidad ante los medios, indicó que nadie se comunicó con él desde que ocurrió el hecho. “He intentado comunicarme con la Senaf desde ayer (por el jueves), me hablaron primero y me dijeron que me iban a llamar pero eso no ha ocurrido”, explicó en diálogo con Arriba Córdoba.

En cuanto a la situación de los niños, el hombre sostuvo que “tienen su hogar”. “Estoy yo, yo siempre me hice cargo de las criaturas, le he ayudado a la mamá en lo que he podido. Yo soy cadete en bicicleta y tengo otros trabajos y nunca le hice faltar nada a los chicos, lo poco que he tenido se lo he dado a la madre”, destacó.

En tal sentido, contó que él los lleva a la escuela “todos los días”, y afirmó que los nenes viven con él, pero que “a veces quieren ver a su mamá, me piden ir con ella y por supuesto yo los dejo”. El padre de los niños de cuatro y nueve años que, junto a su media hermana de tan solo un año, fueron encontrados solos y desabrigados en las calles de Córdoba, relató que la madre de las criaturas las había retirado el día anterior para que se quedaran en su casa.

“Yo estoy separado hace cinco o seis años de mi expareja. Desconocía la situación en la que estaba, se que ha tenido problemas con el dueño de la casa. Nunca fui al lugar donde viven porque lamentablemente no tengo relación con ella”, detalló. Y sentenció: “Pero confío plenamente en la madre, sé que los va a cuidar”.