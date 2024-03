Guido Herrera y el empate de Talleres: “Nos acordamos tarde de ir a buscar el partido”

“El primer tiempo nuestro no fue bueno. Nos da bronca que nos acordamos tarde de ir a buscar el partido. Pero no se perdió y el punto sirve. Ahora a descansar y a afrontar la etapa final”. Toda la sinceridad de Guido Herrera, capitán y referente de Talleres, tras el empate en cero con Banfield con el que el Matador no pudo mantenerse en el lote de punteros de la Zona A de la Copa de la Liga.

"NO FUE EL MEJOR PARTIDO NUESTRO. QUERÍAMOS SUMAR DE A TRES. ES UN PUNTO QUE AHORA TIENE POCO VALOR"



La palabra de Marcelo Barovero, capitán de Banfield, luego del empate sin goles entre el Taladro y Talleres #LPFxTNTSportsf pic.twitter.com/u870ei1IVx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 18, 2024

“En el primer tiempo especulamos mucho. Es un punto que lo tenemos que hacer valer en Córdoba”, insistió el arquero, que en la última del partido desvió por sobre el travesaño un cabezazo de Milton Giménez que podría haber significado la derrota Albiazul.

Talleres enfrentó a Banfield por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. (Fotobaires) Foto: JORGE MATIAS BARAVALLE

El arquero récord de presencias en Talleres volvió a la titularidad tras la rotación por Copa Argentina que dispuso el entrenador Walter Ribonetto y haber sido reemplazado por Lautaro Morales en la goleada sobre Agropecuario para avanzar de ronda.

"EL PUNTO LO TENEMOS QUE HACER VALER EN NUESTRA CASA, NOS FALTÓ EL GOL"



Ruben Botta analizó el empate de Talleres ante Banfield #LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZbVYLsCRpf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 18, 2024

RUBEN BOTTA Y EL PARTIDO “COMPLICADO” PARA TALLERES

“Fue un partido complicado. Ellos en el primer tiempo nos supieron defender y en el segundo encontramos más espacio y tuvimos ocasiones. Ahora el punto lo tenemos que hacer valer en casa”. Textual de Rubén Botta, el estratega de Talleres.

Rubén Botta habló luego del empate 0-0 de Talleres ante Banfield, por la jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional. (Captura de pantalla)

“Nos faltó el gol pero en el segundo tiempo lo buscamos todo el tiempo. No pudimos convertir. Hay que seguir intentando, por que todavía nos queda mucho”, añadió Botta.