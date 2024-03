Talleres y la clasificación en Copa Argentina: qué dijo el ex Instituto de los goles anulados

El 3 a 0 de Talleres sobre Agropecuario por Copa Argentina no refleja lo ocurrido en el partido, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el “Sojero” se le fue encima por el empate y le anularon tres goles por fuera de juego. Sobre el final vino el segundo gol Albiazul, el de Nahuel Bustos, y hubo protestas por una supuesta falta en el inicio de la jugada.

Patricio Cucchi, delantero que formó parte del plantel de Instituto que ascendió a Primera, fue protagonista de las jugadas polémicas en el aérea de Talleres. “Los goles están bien anulados. Los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Hicimos un gran partido y por momentos fuimos superiores a Talleres”, manifestó en el programa Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Gol de Patricio Cucchi ante San Telmo por la Primera Nacional (José Hernández / La Voz)

Respecto al gol de Bustos, lo que motivó el airado reclamo del técnico Gabriel Gómez, otro ex Instituto, el delantero observó: “En la cancha pareció falta (del paraguayo Marcos Galarza), en un gol que llegó en el mejor momento nuestro”.

Nahuel Bustos y la felicidad por su gol. (Prensa Talleres).

De cualquier modo, resaltó lo que es Talleres como plantel y equipo, y que relativizó las falencias en su última línea. “¿Si es frágil en defensa? Yo no utilizaría esa palabra, creo que es un equipo que ataca con mucha gente y eso hace que se exponga un poco atrás. Para mi está entre los tres mejores equipos del país”.

EL AFECTO POR INSTITUTO Y AQUEL ASCENSO A PRIMERA

“Me siento un hincha más de Instituto. Yo no hubiera querido irme, pero entendí la decisión porque no pude responder con goles, que era para lo que me habían ido a buscar. Y se lo reconocí a Lucas Bovaglio cuando lo volví a ver. Cuando tuve que irme lo entendí”, asumió Cucchi.

Patricio Cucchi, otro de los jugadores que no sigue en Instituto para 2023. (Instagram Patricio Cucchi).

Y agregó: “Lo voy a apoyar siempre a Instituto y estoy feliz por su presente. Armó un plantel bárbaro, y tengo amigos entre los refuerzos que llegaron como Ignacio Russo”.

Y cuando le consultaron sobre una comparación entre aquel Instituto que logró el ansiado regreso a Primero y este Agropecuario que tiene como objetivo ascender, apuntó: “En Instituto cada partido que jugábamos era a cancha llena, y ese apoyo fue fundamental”.