Talleres debuta en Copa Argentina ante Agropecuario en cancha de Quilmes: hora, TV y formaciones

Tras su repunte en la Copa de la Liga y luego de una goleada categórica ante Atlético Tucumán, Talleres tiene este jueves, a las 17.30, el primer desafío por 32avos de final de Copa Argentina enfrentando a Agropecuario en cancha de Quilmes. Televisa TyC Sports. El partido será arbitrado por Nicolás Lamolina.

El ganador del partido se enfrentará al que gane la llave entre Colón de Santa Fe y Los Andes de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Cómo llega Talleres al partido ante Agropecuario

Luego de la goleada ante el Decano tucumano, la T llega con el ánimo bien arriba al cruce por Copa Argentina ante Agropecuario. El equipo dirigido por Walter Ribonetto sumó 18 puntos en la Zona A y comparte puntaje con River (primero por diferencia de gol), Argentinos (tercero) e Independiente (cuarto).

Talleres ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional en el estadio Mario Alberto Kempes. (La Voz)

Hace cuatro partidos que no pierde y encadenó dos triunfos consecutivos contra Deportivo Riestra y Atlético Tucumán. Antes de esos triunfos había empatado con River y en el clásico con Belgrano.

Para este juego por Copa Argentina, el técnico pondría un equipo con varios jugadores que no tienen muchos minutos como titulares. Se especulaba con el debut de Lautaro Morales en el arco, Alex Vigo y Lucas Suárez en la defensa, Juan Carlos Portillo en el medio y, en la delantera, Ramiro Ruiz Rodríguez.

Cómo llega Agropecuario al cruce ante Talleres

El Sojero arrancó bien el torneo de la Primera Nacional. Ocupa el segundo lugar de la Zona A con 11 puntos, dos menos que San Martín de San Juan, el puntero. Ganó tres partidos, empató dos y perdió un encuentro en las seis fechas que se llevan jugadas. Su último partido fue un triunfo por 2 a 1 ante Deportivo Maipú.

En su plantel, dirigido por Gabriel Gómez, hay jugadores con mucha trayectoria como el arquero Fernando Otarola, el defensor Franco Ledesma y algunos ex jugadores de equipos cordobeses como Martín Rivero, ex Belgrano; Sebastián Navarro que jugó en Instituto y surgió en Talleres y el experimentado Claudio Bieler, ex goleador del Pirata. También están los ex Instituto Patricio Cucchi y Alejandro Gagliardi.

Probables formaciones de Talleres y Agropecuario

Talleres: Lautaro Morales; Alex Vigo, Kevin Mantilla, Lucas Suárez y Miguel Navarro; Juan Carlos Portillo, Ulises Ortigoza y Matías Galarza; Sequeira o Botta; Ruiz Rodríguez o Alejandro Martínez y Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto

Agropecuario: Fernando Otarola; Enzo Silcan, Rafael Barrios y Franco Ledesma; Martín Rivero, Alejandro Melo, Alan Schonfeld, Alejo Montero y Rodrigo Mosqueira; Julián Marcioni y Claudio Bieler. DT: Gabriel Gómez

Hora: 17.30

Estadio: Centenario de Quilmes

Árbitro: Nicolás Lamolina

TV: TyC Sports