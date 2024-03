Todo lo que tenés que saber del Talleres-Atlético Tucumán, décima fecha Copa de la Liga

Talleres debe pisar el acelerador si quiere meterse en zona de clasificación y acercarse más a la punta en Copa de al Liga. Y la ocasión parece propicia ante un Atlético Tucumán que viene de ser goleado como local y es uno de los últimos de la tabla. A las 19.15 en el Kempes, fecha diez de la Zona A, televisado por ESPN Premium.

Con un triunfo la T superará la línea de Barracas Central, quinto un punto arriba y con derrota a manos de Gimnasia por 2-0. Y darle alcance a River e Independiente, que empataron 1 a 1.

Ramón Sosa, decisivo en este 2024 de Talleres. (Prensa Talleres)

CÓMO LLEGA TALLERES

Sin mostrar su mejor versión, Talleres se trajo los tres puntos en la visita al Deportivo Riestra, por un penal de VAR que el paraguayo Ramón Sosa cambió por gol para el 1 a 0.

El equipo de Walter Ribonetto fue práctico, por primera vez en el torneo cerró su arco en cero, y pudo subirse al tren de la pelea en los primeros lugares. Para seguir en la discusión, no puede perder más puntos como local.

Es por ello que el DT Albiazul mantendrá la formación base en el campo, más allá de que el jueves próximo hará su debut por Copa Argentina frente a Agropecuario en cancha de Quilmes (17.30).

Talleres enfrentará al colista Atlético Tucumán, en principio sin rotación. Foto: Prensa Tallere

El único cambio sería la salida de Ruben Botta, tocado en lo físico. En su lugar entraría el ex San Lorenzo, Luis Sequeira, en quien Ribonetto sigue confiando, o Valentín Depietri.

Mientras que Juan Gabriel Rodríguez aún no se recuperó de la lesión, no figura entre los concentrados, y en la zagua continuará Lucas Suárez. El ex Estudiantes de Río Cuarto que repuntó en su nivel, ante Riestra.

Y en la delantera Federico Girotti se mantendrá como referente de áera, pese a la falta de gol, por encima de un Nahuel Bustos que desde aquel penal que le atajaron contra Belgrano, no volvió a tener minutos en cancha

CÓMO LLEGA ATLÉTICO PARA VISITAR A TALLERES

El Decano, ahora dirigido por Facundo Sava, cayó estrepitósamente contra Banfield, 3-0 en Tucumán. Y es el último en las posiciones, con cinco puntos al igual que Riestra.

Sava ya puso primera en el Decano (Foto: Prensa Atlético de Tucumán).

En la última práctica, realizada en el predio de Belgrano, el Colorado Sava probó con al misma formación de la goleada ante Banfield. Resultado exagerado, vale aclararlo, porque el Marcelo Baravero fue la figura en el arco del Taladro.

PROBABLES FORMACIONES DE TALLERES Y ATLÉTICO TUCUMÁN

TALLERES: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Juan Carlos Portillo; Alejandro Martínez, Sequeira o Valentín Depietri y Ramón Sosa; Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto.

ATLÉTICO TUCUMÁN: José Devecchi; Agustín Lagos, Francisco Flores, Gonzalo Paz y Matías Orihuela; Joaquín Pereyra, Guillermo Acosta, Nicolás Castro y Justo Giani; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava.