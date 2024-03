Talleres y la lista de concentrados para recibir al Atlético Tucumán: ¿cómo formará?

Con la baja de Bruno Barticciotto, afectado por un desgarro otra vez, justo cuando el delantero estaba volviendo de la lesión; Talleres dio a conocer la lista de concentrados para enfrentar este domingo a Atlético Tucumán. A las 19.15 en el Kempes, fecha 10 de la Copa de la Liga.

En principio la idea de Walter Ribonetto es no aplicar rotación y más allá de la seguidilla de partidos. Tal vez descanso a un Ruben Botta, quien no está al 100 por ciento, y al propio Ramón Sosa, goleador en las últimas presentaciones. Pero con el objetivo de no dejar escapar más puntos y meterse en zona de clasificación de la Copa.

Ramón Sosa, decisivo en este 2024 de Talleres. (Prensa Talleres)

Este domingo entonces el Matador sale a la cancha con Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Miguel Navarro; Juan Portilla y Juan Portillo; Alejandro Martínez, Botta o Luis Sequeira y Ramón Sosa; Federico Girotti.

Talleres enfrentará al colista Atlético Tucumán, en principio sin rotación. Foto: Prensa Tallere

Después de enfrentar al Decano, el Albiazul enfrentará a Agropecuario por los 32avos de la Copa de la Liga, este jueves 14 de marzo a las 17.30 en cancha de Quilmes. Y el domingo 17 va contra Banfield por la fecha once de la Copa de la Liga, a las 21.

Eso sí, después se viene la interrupción del torneo local por dos fechas, por la ventana Fifa previa a la Copa América 2024 en Estados Unidos. Hay cuatro futbolistas del plantel de Talleres citados: Matías Catalán, para Chile (ante Albania y Francia); Ramón Sosa para Paraguay (frente a Rusia), el venezolano Miguel Navarro (Italia y Guatemala), y Juan Camilo Portilla para Colombia (España y Rumania).

LAS LESIONES QUE NO LE DAN RESPIRO AL DELANTERO DE TALLERES

Después de jugar 21 minutos en el debut en la presente Copa de la Liga contra Gimnasia, una sobrecarga muscular lo dejó afuera las cinco fechas siguientes a Bruno Barticciotto. Volvió al banco contra Belgrano y River, y, por fin, la fecha pasada contra Riestra, pudo entrar a los 40 minutos del segundo tiempo por Ramón Sosa. Jugó solo cinco minutos y otra vez lo impensado. El extremo se desgarró un aductor y, lamentablemente, tendrá para otros 21 días de recuperación.

Bart

“Nuevamente me toca estar afuera, otra lesión más. Estos seis meses desde que llegué al club no han sido fáciles. Hice todo lo posible para estar bien en todos los aspectos. Realmente, no sé qué más falta. Pero bueno… es lo que me está tocando pasar. Voy a seguir dejando todo para estar a disposición lo antes posible. Solo agradecer a la gente que está en el día a día, que se ha hecho difícil de llevar”, posteó en sus redes sociales el delantero, que además aspiraba a ser convocado para la Selección de Chile.