Bruno Barticciotto y “priorizar a Talleres”, con el “no” a la Sub-23 de Chile

Talleres no aceptó el pedido de convocatoria de la Selección Sub-23 de Chile por el delantero Bruno Barticciotto para disputar el Preolímpico. Lo hizo porque no es un torneo dentro del calendario de Fifa y en ese sentido no hay obligación de ceder jugadores, y también para intentar recuperar el jugador tras una segudilla de lesiones. El propio Barticciotto remarcó que priorizó a Talleres.

“Yo estoy muy enfocado en Talleres, no lo veía como prioridad ir a la Selección. Me lesioné y le perdí las dos cosas. Pero se que un buen nivel acá me va a llevar a otro lado. Sobre todo ahora que se viene un torneo internacional como la Copa Libertadores, que es lo más lindo que hay”, afirmó Barticciotto en Mundo D.

En esta jugada Bruno Barticciotto resultó lesionado en el partido Talleres vs Banfield en el primer tiempo. Foto Javier Ferreyra

“El año fue difícil, llego y me lesiono. Y cuando agarraba continuidad me vuelve a lesionar. Me costó la adaptación, y es raro porque me sentía bien. Ahora apunto a que no me vuelva a pasar y que el 2024 sea muy bueno”, se ilusionó.

También encontró expliciones en lo riguroso que es el fútbol argentino: “Es muy distinto al de Chile, por el ritmo, con equipos que dejan pocos espacios, te tienen cerca para defender, y las exigencias se sienten más a todo nivel”.

Sobre sus expectativas para ganarse un lugar entre los titulares, apuntó: “Me siento más cómodo de 9, jugando de espaldas, aunque de extremo también me acomodo.Con Nahuel (Bustos) compartí poco, apenas un tiempo, pero me gusta jugar con un 9 la lado, así lo hice el último año en Chile y fue mi mejor rendimiento”.

LA SITUACIÓN DE RODRIGO VILLAGRA EN TALLERES

Rodrigo Villagra, figura de Talleres sobre todo en el primer semestre, es otro de los jugadores con convocatoria para el Preolímpico, en este caso para la Selección argentina que dirige Javier Mascherano. Y Talleres tampoco lo cederá.

Rodrigo Villagra en el sub 23 ante Japón, este martes a la madrugada. Fue titular en el 0-0 del juvenil que dirige Javier Mascherano y que se prepara para el Preolímpico que será en Venezuela en enero. El morterense lo jugará. Talleres espera que llegue este jueves. El domingo será titular ante Independiente. (Prensa AFA)

Es que además, hay una posibilidad de transferencia del volante central en este mercado de pases. La intención del Andrés Fassi es retener a la columna vertebral del equipo, teniendo en cuenta la participación en Copa Libertadores. Esto es con Guido Herrera, Villagra, Rodrigo Garro y Ramón Sosa.

Talleres cayó ante Central. Rodrigo Villagra ante Bianchi y O’Connor. El volante albiazul, surgido en el Canalla, no pesó ayer como en otros partidos. (Télam) Foto: Té lam

De cualquier modo el volante cordobés nacido en Morteros siente que es el momento justo para una transferencia a otro club y así se lo manifestó a Fassi en una reunión que mantuvieron el pasado jueves.