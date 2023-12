Juan Rodríguez y la posible continuidad en Talleres: “Mis ganas son las de quedarme y cumplir más objetivos”

“Un poco de incertidumbre hay, porque están en negociaciones Talleres y Defensa por la opción de compra. La idea es que se compre el total del pase. Mis ganas son las de quedarme y seguir cumpliendo objetivos acá”. Textual de Juan Gabriel Rodríguez, zaguero central a la espera de resolver su futuro en barrio Jardín.

“Me gustaría quedarme, depende de que Talleres me quiera comprar o no. Se que están negociando para que pueda seguir en el club”, agregó el defensor, quien llegó con el pie derecho como refuerzo pero después perdió lugar por las lesiones.

El defensor de Talleres vivirá su primer clásico ante Instituto. Será su debut oficial en este tipo de partidos ya que jugó el amistoso del verano contra Belgrano.

“Tuve una grave en el tobillo que me complicó y me hizo perder muchos partidos en el primer torneo. Hace bastante que ya estoy bien, pero los médicos decidieron cuidarme. Ya estoy listo para empezar el año de la mejor manera”, afirmó Rodríguez en Mundo D.

La clave pasaría por Julián Malatini, marcador central de Talleres que Defensa quiere adquirir después de una muy buena temporada. Y el pase de Rodríguez entraría en la negoaciación. Su opción de compra es de un millón de dólares.

Julián Malatini ex Talleres podría ser titular en Defensa y Justicia. (Prensa Defensa y Justicia)

TALLERES EN LA COPA LIBERTADORES, UN INCENTIVO EXTRA

“Juegué con Defensa y Justicia la Copa Libertadores y es una experiencia muy linda. Que Talleres haya clasificado es una motivación extra”, resaltó Rodríguez, con la firme intención de seguir vestiendo los colores Albiazules.

Y se refirió también a la final de Copa Argentina que su ex equipo no pudo ganar ante Estudiantes de La Plata: “Una lástima, tengo amigos en el plantel y gente con la que me llevó muy biese, y que se merecían el título”.