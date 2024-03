El Juanca Olave, qué dijo de la salida de Farré de Belgrano y el foco puesto en Racing

Por ser un símbolo de Belgrano, más allá de ser el nuevo técnico de Racing de Nueva Italia, Juan Carlos Olave también opinó del sacudón en el club de Alberdi por la desvinculación de Guillermo Farré como entrenador. Y renovó su voto de confianza para técnicos de Córdoba.

“El proceso de Farré en Belgrano fue tremendamente exitoso y como todo en el fútbol, tuvo su final. De lo demás no puedo opinar por no estar adentro”, expresó el ex arquero Celeste en una entrevista en Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Olave ya piensa en el debut que tendrá en Racing (Foto: Prensa CAR).

Ante la pregunta de si había tenido comunicación con el ahora ex técnico de Belgrano, señaló: “Le mandé un saludo porque hoy sábado (16 de marzo) es su cumpleaños. Me respondió y además me felicitó por esta oportunidad en Racing”.

Farré y Olave, referentes del Belgrano más glorioso de los últimos años (Foto: Archivo / La Voz).

El Juanca también destacó que recibió el mensaje con palabras de apoyo de parte de Ricardo Zielinski, técnico de Lanús quien lo había convocado para ser ayudante de campo. Y que el miércoles próximo será rival de Belgrano en el Gigante, por la fecha once de la Copa de la Liga.

En referencia al sucesor de Farré, el ex arquero enfatizó: “Hay que animarse a darle la oportunidad a los técnicos de Córdoba. Siempre nos dirigieron de afuera. Todo dependerá de lo que podamos demostrar, y está el caso del Sapito (Gustavo) Coleoni. El Beto Fernández también viene haciendo un muy buen trabajo en la Reserva de Belgrano, los técnicos de Córdoba se preparan tanto como los de afuera”.

SE VIENE EL DEBUT DE OLAVE EN RACING

Este domingo a las 16.30 en Nueva Italia, Racing recibe a Alvarado de Mar del Plata en lo que será el debut de Juan Carlos Olave como entrenador. “¿Cuáles son los sueños como técnico de Racing? por lo pronto ganar mañana”, testimonió.

Olave junto a su flamante cuerpo técnico en Racing (Foto: Prensa CAR).

Y agregó: “Racing es una hermosa chance, con toda su historia. Nos toca colaborar en esta recuperación institucional. Es el desafío más importante de mi carrera”.