Ganó Racing: la dedicatoria especial del Gurí García y lo que había pedido Olave

Racing se sacó las ganas y con el 2 a 0 frente a Alvarado obtuvo el primer triunfo en lo que va del año en Primera Nacional. Goles de su artillero, Bruno Nasta, y del ex Belgrano, Diego García, en el debut de Juan Carlos Olave como entrenador Albiceleste.

“El encargado de patear el penal era Leandro Fernández, se lo pedí y tuvo la grandeza de dejarme a mi. En el anterior club los pateaba yo así que fui tranquilo”, explicó el Gurí García, quien llegó como refuerzo de Almirante Brown.

Racing -Alvarado en nueva italia. racing dirigido por Olave ( Ramiro Pereyra /La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“En el festejo corrí para la tribuna donde estaba mi hijo. Pero además había unos chicos que antes del partido me habían dicho que si hacía un gol lo festejara ahí con ellos. Por suerte se dio y queda un lindo recuerdo”, explicó el volante creativo.

EL JUANCA OLAVE Y EL CONVENCIMIENTO DE RACING

“Racing ganó porque tuvo el convencimiento. Por momentos el rival dominó la pelota, pero el equipo no perdió el orden. Cada jugador fue solidario con el compañero. Nosotros no les pedimos muchas cosas, porque la mayoría la venían haciendo”, resumió el Juanca Olave.

A su vez Wilfredo Olivera, uno de los más experimentados y también ex Belgrano, resaltó: “El grupo venía esperando una alegría así, el plantel se armó para otra cosa y no se venía dando, y los muchachos lo sufrían. No tanto yo, que fui el último en sumarme. En los vestuarios anteriores estábamos un poco apagados, ahora nos tocó festejar, hubo foto para el Instagram y todo eso, pero no hay que sacar la vista de los objetivos”.