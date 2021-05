Luego de jugar su último partido para el Sevilla, que tuvo una emocionante despedida, para Franco Vázquez, el futuro es hoy. El talentoso volante, que sigue en España, esperando ofertas habló de un posible regreso al país y, por sobre todas las cosas, a Belgrano.

En entrevista con radio Sucesos, el Mudo fue claro cuando le consultaron por su futuro inmediato: “No tengo una liga preferida, puede ser España o Italia. Será lo que crea mejor para mí como futbolista y donde mi familia se sienta mejor. Si vuelvo a Argentina es a Belgrano, no me mueve otro equipo”.

Y enseguida aclaró: “Me siento bien físicamente, quiero seguir en Europa un tiempo más. Hoy no es el momento para volver a Belgrano, no me gusta vender humo, soy sincero”.

El volante opinó también sobre Guillermo Farré. El ahora técnico del Celeste fue compañero de Vázquez en el recordado ascenso en 2011, en cancha de River. “Con Guille de técnico, pienso un Belgrano parecido al del Ruso Zielinski, no solo porque trabajó con él, si no porque es la identidad del club”.

Además, el Mudo dijo: “Guille ya era un técnico dentro de la cancha, conoce el ADN de Belgrano, que es aguerrido y que sepa defender bien. Parecido al equipo del Ruso. Mantener el arco en cero, más en la Primera Nacional”.