“Lionel Messi para La Liga fue lo que Michael Jordan para la NBA”

El impacto de Lionel Messi en el fútbol mundial es algo que todavía no se termina de dimensionar. La obtención del Mundial de Qatar 2022 catapultó aún más al crack argentino a todo el mundo y llevó tanto a la competencia como a la Selección Argentina a lugares inimaginables hace algunos años.

Sin embargo, el “Efecto Messi” es algo que no solo afectó al fútbol argentino que empezó a ser visto por todo el mundo y a que los grandes de Europa ponen sus ojos en las figuras de aquí, sino también tuvo un fuerte impacto en La Liga de España con sus conquistas en el Barcelona, que para los dirigentes de allí, fue el gran impulsor para elevar el precio de la competencia.

El efecto de Lionel Messi en La Liga española. Foto: DirecTV

En ese marco, Vía País accedió a hablar con Marc Terradas, el responsable de la Primera División de España para el Cono Sur, quien se refirió al impacto del futbolista argentino para que hoy La Liga sea una de las competencias más vistas en el país y su rol para competir mano a mano con ligas poderosas como la Premier League.

“El Cono Sur es muy importante porque Argentina y Uruguay están en el top siempre en el top 3 de países que más jugadores aportan a La Liga española. Creo que hoy en día hay 30 jugadores argentinos y creo que son 25 o 24 uruguayos en Primera División, entonces obviamente el seguimiento que existe en esos países de esos clubs que tienen jugadores, es muy importante. De hecho, hay entre primera y segunda división, hay a 12 clubes que he considerado que Argentina y Uruguay eran sus mercados estratégicos. Son países muy importantes porque se vive el fútbol de una forma muy pasional, porque son grandes aficiones que consumen mucho fútbol y son expertos en fútbol”, explicó Terradas en conferencia.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos mejores de la historia que marcaron una era en La Liga de España.

Además, agregó que estos países, a diferencia de México u otros países de Asia, “consumen un fútbol de calidad”. “No puedes ofrecer los cualquier tipo de espectáculo, como por ejemplo, los partidos de leyendas. En estos países están acostumbrados al fútbol competitivo, les gusta el fútbol de alta competición, entonces estos países para nosotros son muy importantes, porque consumen mucho fútbol y consumen fútbol de calidad”, agregó.

Siguiendo por la línea del fútbol competitivo, uno de los puntos que La Liga perdió en los últimos años fueron los cruces entre Lionel Messi y Cristina Ronaldo, dos de los mejores equipos del mundo como Real Madrid y Barcelona, contaban no solo con “El Clásico”, sino también con este enfrentamiento entre dos leyendas del fútbol mundial.

“Messi para la Liga ha sido como Michael Jordan para la NBA y es que a Messi ha sido el motor de internacionalización de la Liga. Se ha apoyado en la imagen de él durante muchos años para crecer internacionalmente, la suerte que nosotros tenemos es que hemos podido disfrutar de un jugador como Lionel Messi durante 17 años y nos ayudan en este proceso”, explicó Terradas.

Marc Terradas, dirigente de La Liga Española para el cono sur. Foto: DirecTV

“Un día tarde o temprano, Messi se tiene que retirar, desgraciadamente para todos. Entonces la suerte es que a esa ida ha llegado en un momento donde la Liga ya ha finalizado ese proceso de expansión y por suerte ya era reconocida en todo el mundo. Eso que hace eso hace que independientemente de que este Messi, que a mí me encantaría que siguiera y que estuviera, ya hemos llegado a un nivel de reconocimiento que no nos perjudica y, por suerte, no tenemos ningún contrato ni de patrocinio de televisión ligado a que siga o no él en La Liga”, agregó.

“Es verdad que en Argentina el efecto se ha notado, sobre todo con el Barça, donde cayó relativamente el año pasado sobre todo en audiencias. Un poco también por la performance que tuvo el Barça, pero como te digo a nivel audiencias generales de la Liga eso no ha afectado”, señaló después.

Y por último, agregó: “Yo creo que el fan argentino se ha cantado más hacia otros equipos, por ejemplo Sevilla o Atlético de Madrid. Pensemos que la Liga es la competición que tiene más campeones del mundo, que ahora cuenta con 10 campeones del mundo. Entonces eso hace que los fans, que antes le daban más al Barça, pues ahora miran más el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Betis o el Villarreal”.