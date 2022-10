Fin de semana en Córdoba: un recorrido por la bella Reserva Natural San Martín

Córdoba posee una variedad de espacios y lugares a lo largo y ancho de la ciudad que permiten sorprendernos cada fin de semana. En esta oportunidad, la sociedad civil Amigos de la Reserva Natural San Martín invita este sábado a los vecinos que quieran realizar una actividad al aire libre.

Con el fin de “conservar los recursos naturales propios de Córdoba”, la Reserva Natural se creó en 1979 con la ordenanza 6.933 como Parque General Don José de San Martín. En 2009, se consignó como reserva natural urbana y fue declarada Patrimonio Ambiental de la ciudad.

La Reserva Natural San Martín posee 114 hectáreas. Foto: amigosrsm

Los Amigos de La Reserva realizarán una serie de actividades con el objetivo de concientizar y demostrar la importancia de este espacio verde para La Docta. Cabe destacar que, piden la ampliación del espacio que cuenta con 114 hectáreas.

La Reserva Natural San Martín presenta 200 especies de plantas. Foto: amigosrsm

Qué flora y fauna hay en la Reserva San Martín

Según precisó la bióloga e integrante de la sociedad civil, Adriana Moyano, se registraron más de 200 especies vegetales y 180 de aves en la reserva San Martín. Además, hay zorros, armadillos, iguanas, comadrejas, conejos y cerca de 40 especies de mariposas. La mujer definió al espacio como un “ecosistema de servicio y paisajismo muy bello”.

Actividades para este sábado en Córdoba

En cuanto a las actividades a realizar este sábado, la primera consistirá en un trekking por gran parte la Reserva hasta las lagunas. Allí, reforestarán árboles y habrá reconocimiento de especies.

Una caminata por la Reserva Natural San Martín. Foto: amigosrsm

Por último, especialistas en cuestiones climáticas y naturales disertarán al aire libre sobre la importancia de las reservas, en general, y de la San Martín, en particular.

Alrededor de 180 especies de aves se registraron en la Reserva Natural San Martín. Foto: amigosrsm

Se reunirán cerca de las 10 de la mañana en el Puente Los Carolinos y calle Lillo, del lado de la reserva.

La invitación de los Amigos de la Reserva Natural San Martín. Foto: Instagram

Adriana Moyano, le dejó un mensaje a todos aquellos cordobeses que todavía no visitaron el sector: “Tienen que conocerla porque no se puede defender lo que no se conoce. Cuando la vean, no se van a querer ir”.