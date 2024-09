Qué le sucede a mi cuerpo si solo hago actividad física los fines de semana, según los expertos.

Siempre es recomendable incorporar el ejercicio físico en nuestra rutina diaria, ya que ofrece numerosos beneficios para la salud, como mejorar la condición cardiovascular, aumentar la energía y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Sin embargo, un estudio reciente reveló que realizar ejercicio únicamente durante los fines de semana puede brindar los mismos beneficios para la salud que mantener una rutina de ejercicios diaria a lo largo de la semana.

El estudio se basó en investigar los beneficios de realizar actividad física durante los fines de semana.

Qué dice el estudio sobre realizar ejercicio los fines de semana

La investigación, llamada “‘Weekend warriors’ may yield similar brain health benefits as those who exercise regularly“, publicado en Medical News Today, indica que aquellos que realizan actividad física los fines de semana completan la mayor parte de su ejercicio en uno o dos días y pueden obtener beneficios cognitivos similares (como un menor riesgo de demencia y enfermedad de Parkinson) que los que hacen ejercicio con mayor regularidad.

“Un gran estudio observacional publicado en Nature Aging encuentra que cuando la mayor parte de la actividad física ocurre solo dos días a la semana (el fin de semana, por ejemplo), se aplican los mismos beneficios para la salud, particularmente en el área de la salud cerebral”, indicó el informe.

Qué resultados arrojó el estudio

Los expertos coinciden en que realizar actividad física de moderada a intensa (MVPA) durante al menos 150 minutos a la semana se asocia con profundos beneficios para la salud. Por lo tanto, se encargaron de investigar el ritmo de los niveles recomendados de MVPA y el momento en que se llevaba a cabo el ejercicio físico.

El estudio fue realizado por investigadores en China que analizaron datos de 75.629 personas del Reino Unido, con una edad promedio de 62 años. Todos los participantes utilizaron un rastreador de actividad física que proporcionaron a los profesionales mediciones sobre los niveles de actividad.

Los autores del estudio dividieron a los individuos en tres grupos:

Personas inactivas: que no cumplieron con los 150 minutos recomendados de MVPA por semana.

Personas regularmente activas, que distribuyen sus 150 minutos de MVPA de manera uniforme a lo largo de la semana.

Guerreros de fin de semana: que obtuvieron más del 50 % de su MVPA en uno o dos días y el resto durante la semana.

Los participantes fueron seguidos durante un promedio de 8,4 años, tiempo durante el cual los investigadores revisaron los registros médicos para rastrear la incidencia de demencia, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular y otros trastornos psicológicos.