Levantarse con el pie derecho: qué sugieren hacer los expertos al despertar

No salir de casa sin desayunar: Al igual que con la exposición a la luz solar, consumir el desayuno pronto activa el cuerpo. Es crucial no salir de casa sin haber tomado algo para comer. La noche es una fase prolongada de ayuno, y el cuerpo necesita alimento. No importa si se prefiere algo dulce o salado, lo importante es realizar una comida equilibrada y adecuada.