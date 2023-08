Es de Córdoba y está a un paso de la NBA: la historia de Lucas Mercandino y su desafío en Estados Unidos

Lucas Mercandino es un joven cordobés de 21 años que consiguió una beca universitaria y se mudó a Estados Unidos para estudiar y jugar básquet. Ahora, está a un paso de cumplir su sueño: jugar en la NBA.

En diálogo con Vía Córdoba, el estudiante contó por qué emigró hacia América del Norte, cuándo comenzó su pasión por el deporte y cómo es su vida estudiantil y deportiva en el extranjero.

El cordobés que sueña con la NBA pero mantiene los pies sobre la tierra. Foto: Gentileza

EL DESARRAIGO DE CÓRDOBA A ESTADOS UNIDOS

Lucas estudia comercio y el próximo año elige la especialidad de su carrera. Está radicado en la universidad La Salle, Philadelphia, desde el 22 de agosto de 2022 en busca de su sueño. Todo cambio tiene su proceso y el cordobés no estuvo exento.

Jugará en un torneo de la NCAA. Foto: Gentileza

“Me costó cuando no tuve la rutina y los horarios porque eso te mantiene la cabeza ocupada y no te permite extrañar o decir ´no conozco a nadie y estoy solo´”, dijo el ala pivot de 2,01 metros sobre cómo fueron sus primeras noches a 8.012 kilómetros de su casa.

Lucas piensa en su primera temporada con La Salle. Foto: Gentileza

En este sentido, recordó que las horas más duras y de soledad se dieron a la noche. “Cuando te acostás a dormir y estás solo con la almohada”, detalló. Pero el tener una serie de actividades rutinarias y el impulso de sus sueño lo ayuda a seguir adelante.

No obstante, otro desafío que Lucas padeció durante 30 días fue el acostumbrarse a hablar y razonar en inglés constantemente.“Hay que pensar todo en inglés para no tener problemas en la traducción”, indicó.

Sobre su día a día en el complejo universitario, Lucas detalló que sale de su casa a las 8.30 para ir a clases. Luego, entrena entre dos horas y media y tres que se reparten entre pesas en el gimnasio y básquet con el equipo.

Lucas entrena tres horas por día entre pesas y básquet. Foto: Genti

Posteriormente, vuelve a su hogar, come, estudia, hace tareas universitarias y cuando menos se da cuenta, llega la hora de la cena. “Acá comen muy temprano, a eso de las 18, 19″, explicó sobre uno de los cambios que evidenció en sus hábitos.

Universidad de La Salle. Foto: The Philadelphia Sunday

En paralelo, destacó que se formó un grupo hispanohablante de deportistas que asisten a la universidad y viven en el complejo. “Españolas, venezolanos y méxicanos que te ayudan a no sentirte solo”, dijo feliz sobre las personas que conoció y lo acompañan en su jornada.

LA ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA ESTUDIANTIL DE PHILADELPHIA

Sobre la arquitectura en Philadelphia, Lucas explicó que hay estructuras de gran tamaño y las distancias entre los lugares son “enormes” y por eso la mayoría de las personas tienen más de un vehículo. “Es requisito tener dos o tres autos por familia porque las distancias son impresionantes”, ponderó.

La arquitectura de Estados Unidos. Foto: Gentileza

Respecto a la educación en Estados Unidos, Mercandino destacó el amplio desarrollo y abordaje integral del sistema para estudiantes y deportistas: “Hay un departamento de apoyo académico que nos ayuda con los cronogramas escolares. Estamos supervisados y cuidados”.

"Las estructuras son enormes", dijo Lucas. Foto: Gentileza

DEL SUEÑO AL OBJETIVO, CÓMO SE GESTÓ LA BECA DE LUCAS

Pablo Bertone, integrante de Full Court Global Conection, fue una persona importante para que Lucas consiga la beca completa. “Me vio jugar en varias oportunidades y sabía que mi sueño era ir a estudiar y jugar en Estados Unidos”, ponderó.

Entrena en el predio universitario en Philadelphia. Foto: Gentileza

El bicho del básquet le picó desde chico a Lucas, pero se potenció a los 12 años cuando vio que una adolescente del barrio estudiaba inglés con una profesora de la zona. “Cuando vi que ella consiguió viajar para formarse afuera, le dije a mis padres que me inscriban a clases de inglés”.

“A los 14, dije ‘quiero dedicarme al básquet y vivir del deporte’”, confesó el joven que mantiene los pies sobre la tierra y no quiere dejar de lado la licenciatura en comercio.

Mientras Lucas sueña con jugar en la NBA, la vive de cerca. Foto: Gentileza

Lucas juega de alero o ala pivot, comenzó en el colegio Santo Tomás, pasó a Maipú pero el mayor cambio fue cuando llegó a Bolivar de Carlos Paz. Además, el jugador integró cuatro selecciones de Córdoba.

Todo iba bien en el trayecto de Lucas, hasta que llegó la pandemia. “Venía en ascenso a nivel deportivo y cuando terminé el secundario me pregunté: ’¿Qué hago con mi vida?’”, expresó.

Lucas con algunos de sus compañeros de equipo. Foto: Gentileza

Inclusive, integró la preselección sub 19 de Argentina y estuvo cerca de alcanzar algo grande, pero se dobló el tobillo izquierdo en el quinto entrenamiento y sus posibilidades se frustraron culpa de la lesión.

A pesar de que lo de Estados Unidos era muy difícil por el alto costo del viaje y la estadía mensual para los estudios, el sueño nunca se fue. El joven se fue a Comunicaciones de Corrientes para disputar una serie de encuentros en la Liga Desarrollo.

Pero luego de una buena temporada personal y grupal con el conjunto correntino y una serie de videos que llegaron a Estados Unidos, el tan ansiado llamado llegó.“Pablo me escribió un martes de abril del 2021 y me confirmó la beca”, recordó emocionado el joven.

LA COMPETENCIA DEPORTIVA UNIVERSITARIA

Lucas participará en la National Collegiate Athletic Association (NCAA), que es una organización integrada por 1.281 instituciones que regula los deportes universitarios. El básquet tiene 358 equipos distribuidos en tres divisiones y el cordobés jugará con La Salle en una de las 32 conferencias de la primera categoría.

La NCAA es el ente que regula la competencia deportiva universitaria. (AP) Foto: AP

Mercandino disputará encuentros dentro de la conferencia Atlantic-10. La pretemporada comienza en noviembre y se extiende hasta diciembre. Mientras que, la competencia oficial inicia unos días después y dura hasta fines de marzo.

El ganador de cada conferencia (32) pasa a un torneo que se llama March Madness (locura de marzo) para quedarse con un trofeo. Lucas no participó la temporada pasada porque en Argentina superó el límite de partidos permitidos y tuvo que compensarlo con su ausencia.

Connecticut celebra con el trofeo tras ganar la final del torneo de la NCAA el lunes al vencer a San Diego State el lunes 3 de abril del 2023. (AP Foto/David J. Phillip)

POR QUÉ ESTÁ A UN PASO DE LA NBA

El joven cordobés está cerca de acceder a la National Basketball Association (NBA) ya que el baloncesto universitario en la NCAA presenta jugadores en el inicio de sus carreras de deportivas. Los ojeadores de los equipos están atentos a los encuentros de este tipo de categorías en búsqueda de talentos incipientes.

En caso de captar la atención de un departamento de scouting de los 30 conjuntos de la NBA, puede pasar al Draft: el proceso de selección de jugadores por parte de las franquicias que busca reducir las diferencias de nivel entre los equipos, teniendo en cuenta la clasificación del año anterior en el orden de selección.

EL PRIVILEGIO DE ENTRENAR CON ESTRELLAS DEL BÁSQUET UNIVERSITARIO

Lucas está bajo las ordenes técnicas de Fran Dunpy, una leyenda de 74 años en el básquet universitario, quien los obliga a estar al día con los estudios. “Si faltas a clases, a menos que estés enfermo, no podes entrenar”, dijo entre risas.

Donnie Carr es asistente técnico del grupo de trabajo de La Salle y fue uno de los mejores jugadores de Philadelphia. En la época universitaria, estuvo detrás del rendimiento de Kobe Bryant. Dato no menor, Lucas también recibe consejos deportivos de John Cox, el primo del basquetbolista fallecido el 26 de enero de 2020.

Kobe Bryant, John Cox y Gianna. Foto: Web

A pesar de los nombres y las luces de la mejor liga de básquet del mundo, Lucas no se deja enceguecer y trabaja “con objetivos a corto y largo plazo, pero reales”. Al ser consultado sobre su meta actual, recalcó que espera tener una buena primera temporada con el equipo y adaptarse al juego físico de los Estados Unidos.

La final de la NBA entre Golden State Warriors y Boston Celtics. (AP)

A partir de la concreción de pequeños y medianos objetivos, Lucas espera estar preparado a nivel físico, técnico y mental para el momento ideal. ”Sueño con la NBA, pero para hacerlo tengo que cumplir con los objetivos”, razonó.

LA REFLEXIÓN Y EL AGRADECIMIENTO DE LUCAS

Por último, Lucas dejó un mensaje para aquellas personas que sueñan con vivir del deporte o tener la posibilidad de vivir practicando la disciplina que les gusta. “Tenés que creer en vos mismo y trabajar con constancia y disciplina porque sino no llegas a ningún lado”, concluyó el cordobés que está a un paso de jugar en la NBA.

“Le quiero agradecer a mi familia, que me apoyo siempre; al Club Sportivo Bolívar de Carlos Paz y al entrenador Martín “Polo” López porque siempre me abren las puertas para entrenar; y también a Andrés Darbyshire y a Therapic gym quienes me brindan la posibilidad para entrenar y hacer kinesiología en Córdoba”, las palabras de agradecimiento de Lucas para las personas que le permiten gozar del presente prometedor.

