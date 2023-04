El profe cordobés que creció en Atenas y entrenará a la Selección de Ucrania en vóley femenino

Decirle a tu esposa, embarazada del primer hijo, que te ofrecieron una gran oportunidad laboral... pero en Ucrania, en zona de guerra por la invasión de Rusia. A Leandro Lardone le tocó hacerlo, porque aceptó ser el preparador físico de la Selección de voleibol femenina ucraniana.

Cordobés de 41 años, de barrio Empalme y con una parte fundamental de su carrera en Atenas; Lardone lo aceptó por el acompañamiento incondicional de su señora, Eva, por el fuerte compromiso con su vocación, y porque consideró además que es una manera de llevar la bandera del deporte argentino, asumiendo el riesgo.

Leandro Lardone fue PF de Atenas, de Los Potros Alianza Jesús María y de Belgrano. Y multicampeón en San Juan. Foto: Gentileza Leandro Lardon

“Vamos a vivir en una ciudad al sudoeste de Ucrania. La guerra está más al norte. Y jugaremos como locales en Rumania, cuya frontera está a 30 kilómetros. Son tres competencias internacionales, la Golden League, el torneo europeo de selecciones y la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Viajamos el sábado 29 de abril”, apunta Lardone en su bitácora.

El ofrecimiento plantea un desafío para el que se vino preparando. “Yo trabajé como PF en el Prometery, que es como la base sub 20 del seleccionado mayor de Ucrania. El técnico búlgaro del equipo, Iván Petkov, le ofreció el puesto a un amigo mío, Pablo Griboff, que es de barrio Maipú, esposo de Yamila Nizetich (figura de las Panteras), quien se desempeña como preparador físico de la Selección de Francia. Y el me recomendó”, explicó.

“Comencé en setiembre y trabajé hasta hace 10 días. Con mi señora, que es sanjuanina, vivíamos en Francia y nos mudamos a República Checa, donde el equipo hacía de local para la Champions League. En el plantel conocí a muchas de las chicas que integrarán la Selección. Cuando me propusieron el trabajo, llamé a varias de ellas para preguntarles, ‘¿andan los tanques por ahí? ¿se escuchan sirenas todo el día?... Y me respondieron que no, que a la ciudad donde vamos no hubo ataques rusos, y que la vida es bastante normal, pese a la guerra”, recapituló.

Desde mayo, el PF cordobés integrará el cuerpo técnico de la Selección ucraniana, en zona de guerra. Foto: Gentileza Leandro Lardon

UCRANIA A LOS JUEGOS Y HACER PATRIA

“Ucrania no es una potencia en el voleibol femenino, participó sólo una vez de los Juegos Olímpicos pero si es un deporte fuerte y popular, está en una segunda línea. Trae la tradición desde la época de la Unión Soviética, y sus jugadoras tienen una genética con prestaciones físicas que les resultan naturales, y que pueden potenciarse con un trabajo sistematizado. Yo jugaba al básquetbol, mido 1,92, pero cinco de esas chicas, de 17 ó 18 años, eran más altas que yo”, destacó Lardone.

La política y el deporte no deberían tener nada que ver, pero muchas veces se relacionan. Y ahora para Ucrania el deporte es una de las banderas. Sobre todo si a Rusia no lo dejan competir para entrar a los Juegos y Ucrania logra clasificar, sería una victoria y como un premio para su pueblo. Los mueve el patriotismo y sienten que van a ganar”, planteó.

Lardone también dio su visión de cómo toman la invasión los ucranianos. “El Prometery también tiene equipos masculinos de voleibol y básquetbol, y el pivote se fue a la guerra, aparece en las fotos lanzando bombas... Al principio no le preguntaba mucho a las chicas del equipo, pero después ellas me mostraban fotos de sus padres y otros familiares en las ciudades más afectadas, con sus casas destruidas y rescatados del sótano entre los escombros”, graficó.

“Muchos días pasamos hasta ocho horas entrenando, y no dicen mucho. Pero después mandan un mensaje, por el celular o las redes. Nos comunicamos en inglés porque apenas se algunas palabras en ucraniano, que es tan difícil como el ruso y hasta tiene las letras diferentes. Les hice comprender que el equipo es como una familia, al menos temporal, y que estamos para crear un buen ambiente, para dar contención y darnos una mano entre todos. Son bastante fríos, e igual lo entendieron”, profundizó.

"En Ucrania hay mucho recurso humano, el biotipo de las jugadoras es tremendo", explicó el PF. Foto: Gentileza Leandro Lardon

Y dio una reflexión más sobre la crudeza de la guerra. “En República Checa noté que el público, los equipos rivales, ponían distancia con los ucranianos. Y más allá de la solidaridad, porque hay muchos refugiados en ese país, en Polonia, en Rumania, había discriminación también. En algunas publicidades de los medios vi que en realidad, la gente lo hace por el temor a represalias de los rusos”.

CÓMO SE PREPARARON PARA LA GUERRA

El cordobés Lardone ahondó en los argumentos para decidirse a trabajar en Ucrania. “Lo económico es una de las razones, es un muy buen ofrecimiento, más en estos momentos. Pero desde mis inicios en Córdoba quería conocer otras estructuras de trabajo, otras metodologías, y también llevar un poco de nuestro espíritu deportivo, que se fundamenta en los que aprendemos en los clubes. Lo que me enseño Mario Di Santo, mi padre catedrático, con quien todavía hago las planificaciones. En Ucrania además hay muchos recursos humanos, y eso me convenció”.

Comentó además que los familiares, tanto suyos como de su esposa, se alarmaron con la noticia: “Nosotros también empezamos a buscar información por todos lados. Lo pensamos muy bien, ella siempre estuvo a mi lado y ahora me acompañará en los primeros dos meses. Volamos hasta Rumania y desde allí vía terrestre hasta Ucrania, y después ella volverá a la argentina para que nazca nuestro hijo”.

Su convivencia con el plantel del Premetery lo ayudó mucho a conocer a sus futuras dirigidas. “La carta de presentación de todo argentino es el fútbol, Maradona y Messi. Por ser jugadoras de voleibol también conocen a las Panteras, y al Seleccionado masculino. Y el asado. Me pidieron que haga uno, no fue fácil conseguir la carne, con una señora de 60 años que era la carnicera y hablaba sólo en checo. Pero lo realmente difícil fue conseguir el carbón. Finalmente pudimos hacer el asado, y mostrarles también el ritual de la juntada, de la sobremesa, de la amistad en torno a una buena comida”.

Mate en mano (”muchas de las chicas piensan que es un narcótico, porque me ven siempre activado”, apuntó), les inculca el espíritu que busca en el equipo. “En el Mundial de Qatar me gastaron bastante cuando perdimos el primer partido con Arabia. Y un poco enojado les dije, “nadie se burla de un campeón’. Se nos dio, terminé festejando sólo ese título en Letonia, donde nos tocó jugar ese día, y con 10 grados bajo cero, y con las chicas, que entendieron el mensaje”.

LA CARRERA DEL PROFE LARDONI